– Két hét múlva Szekszárdon lesz a soron következő magyar bajnoki futam – mondta el lapunknak Bánki Ede, az SMSE elnöke. – Most, szombaton fő célunknak megfelelve a rajtvonalhoz invitáltuk egyesületünk azon tagjait is, akik még nem érezték magukat készen arra, hogy részt vegyenek ezen a közelgő, jelentős próbatételen. Házi versenyünkön a bajnoki futamot jellemző körülményeket teremtettünk, érvényesítve az ottani feltételeket, szabályokat, természetesen lazább, könnyedebb módon.

E-Buggy Junior dobogós helyezettek: 1. Mártonfai Dénes István, 2. Csuzdi Szabolcs, 3. Kálmánczi Máté. Fotó: Mártonfai Dénes

A találkozón közel harmincan mérkőztek meg, három kategóriában. A Nitró Buggy mezőnyben spurkerekes diadal született, az első helyet megszerző Csekő Gergely révén. A képzeletbeli dobogó harmadik fokára ugyancsak az SMSE kiválósága, Bánki Dávid Ede állhatott fel. Elektromos Buggy kategóriában szintén átütő SMSE siker született, az első helyre száguldó Eszenyi András, illetve a második helyen őt követő Kinhirt Botond révén.

A junioroknál meghozta gyümölcsét a szorgos készülés, a céltudatosság, ugyanis az első helyen ifj. Mártonfai Dénes végzett. Az ezüstérem is házon belül, azaz az SMSE birtokában maradt, köszönhetően Csuzdi Szabolcs remek teljesítményének. Érdekességet jelent, hogy ifj. Mártonfai Dénes édesapja, id. Mártonfai Dénes is indult az E-Buggys mezőnyben, s ha dobogós helyezést nem is ért el, tisztes helytállással küzdötte végig a pályát.