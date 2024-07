A Szekszárd legnagyobb erősítése mindenképpen Bartha László megszerzése volt, a 37 esztendős támadó rutinjával egyben amolyan mentorként is segítheti a fiatal csapatot. A 292 NB I-es mérkőzéssel a lábában (ezeken 54 gólt szerzett és további 26-ban játszott előkészítő szerepet a Ferencvárosban, illetve a Paksban) kora ellenére húzóember lehet, mi sem bizonyítja ezt jobban mint az, hogy az előző szezonban 32 tétmérkőzésen 16-szor volt eredményes a Dunaföldvár csapatában.

– Célunk egyértelműen a bennmaradás kiharcolása még „vastagabban”, mint tettük ezt az előző idényben. Akkor az utolsó fordulóban biztosítottuk azt be, most szeretnénk ettől eltekinteni, a középmezőnyhöz tartozni és nem hátrafelé nézni. Erre ez a játékosállomány képes lehet, de azzal is tisztában vagyunk, hogy idén is a mi csoportunk a legerősebb a négy közül. Van öt-hat kiemelkedő csapat, amelyek a bajnoki címért és a dobogóért, valamint lesznek, akik a kiesés elkerüléséért harcolnak majd. A kettő között szeretnénk mi lenni – zárta gondolatait Mészáros István.