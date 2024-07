Hét magyar játékos után az első légiósát is bejelentette a Tarr KSC Szekszárd. Mint arról hírportálunkon már beszámoltunk, a 2024/2025-ös idényben is a KSC-ben folytatja Holcz Rebeka, Szücs Gréta, Boros Júlia, Theodoreán Alexandra, Mányoky Réka, Bernáth Réka és Horváth Bernadett.

Sara Bejedi minden csapatában hamar vezéregyéniség lesz, a Tarr KSC Szekszárdban is az lehet

Sara Bejedi hazájában, Finnországban kezdett kosarazni a Helsinki Kosárlabda Akadémián. Tizenöt éves kora óta hazája utánpótlás válogatottjaiban szerepelt, 19 évesen pedig a felnőtt nemzeti együttesben is bemutatkozott, amelynek természetesen azóta is fontos láncszeme. Az Egyesült Államokban az Arizona State Egyetemen kezdte meg egyetemi karrierjét, ahonnan egy év után a legendás Florida State Egyetemre vezetett az útja. Itt négy szezont töltött el, évről-évre javuló statisztikai mutatókkal és meghatározó szereppel. Profi karrierjét a KSC színeiben fogja megkezdeni, ahol fontos szerepet szán neki Magyar Bianka vezetőedző.

Szereti a sikerre éhes játékosokat a Tarr KSC vezetőedzője

„Sara személyében egy nagyon ígéretes játékossal bővült a keretünk. Tavaly Kínában figyeltem fel rá, de a felnőtt finn válogatott alapembereként is jó benyomást keltett bennem. Gyors, lendületes játékstílusa illeszkedik az elképzeléseinkhez. Az előzetes egyeztetések során egy rendkívül közvetlen és motivált játékost ismerhettem meg személyében. Minden csapatában hamar vezéregyéniség lett. Már az utánpótlás Európa bajnokságon is, később az egyetemen és fiatal kora ellenére a felnőtt válogatottban is. Mindig szeretek olyan fiatal tehetségekkel dolgozni, akik éhesek a sikerre és nagy munkabírásuk van. Bízom benne, hogy hamar beilleszkedik és a szurkolóink is szeretni fogják.” – mondta el várakozásait Magyar Bianka.

A Tarr KSC Szekszárd augusztus elején kezdi a felkészülést, a csapat első tétmérkőzését pedig szeptember 15-én vívja: az Euroliga selejtezőjében a cseh Zabiny Brno vendégei lesznek a kék-fehérek.