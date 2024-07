– A következő szezonban meg lehet ezeket az eredmények ismételni, vagy akár túl is szárnyalni?

– Két újabb ezüstérem azt gondolom, ismét bravúrnak számítana. Sok minden képlékeny még, talán két-három hét múlva realizálódnak a dolgok. Már most vannak változások a keretben, sajnos Szalkai Kitti abban a formában sem tudja folytatni pályafutását, ahogy az elmúlt szezonban tette, míg Koch Fruzsina a nagypályás karrierjét választotta és csak koncentrál. Rajtuk kívül Krascsenics Petra és Paranai Enikő is elköszönt a csapattól. Simon Ferenccel szóban már megállapodtunk, hogy maradok a klubnál, és augusztus elején elkezdjük a felkészülést az új idényre.