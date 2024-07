Hatan maradtak hírmondónak az új szezonra a Majosi SE-nél. Hübner Szabolcs, Kovács László, Lőrinc Dániel, Nagy Norbert, Preininger Patrik és Vető Ákos öltötte újfent magára a zöld-fehér mezt, melléjük az ország minden tájáról tizenhét futballista érkezett. Varga Balázsnak, a völgységiek Dunaföldvárról igazolt vezetőedzőjének nem lesz könnyű dolga csapatot kovácsolni a társulatból, de jó úton jár – ezt mi is megállapíthattuk.

Lőrinc Dániel (labdával) a kevés majosi játékosok egyike, aki a völgységi klub alkalmazásában maradt az idei szezonban is

Fotó: Máté Réka

Erre erősített rá Fábián Béla, aki bizakodva fogadott bennünket. A majosi klub elnöke szerint az új szakmai stáb gyorsan bizonyította, hogy jó kezekben lesz a gárda. Az elöljáró kihangsúlyozta, hogy már a mostani szezonban is jó szereplést vár „fiaitól”, de igazából a következő szezonra „hangolnak”, már azt a csapatot építik, amelyik egy év múlva a legjobbakkal is fel tudja majd venni a versenyt.

Varga Balázs Dunaföldváron már bizonyított, az ötödik helyig vezette a DFC-t, amely sokáig az éremért is harcban volt. Aztán az élet úgy hozta, hogy váltania kellett – Majoson találta meg az új kihívást. Sok izgalmat nem lehetett az arcán felfedezni a nyitómeccs előtt, igaz ez volt az a találkozó, amelyiken ő és csapata csak nyerhetett. A somogyiak mind a négy nyári edzőmeccsüket sikerrel vívták meg, közte 3–2-re az NB II-es Kozármislenyt is legyőzték. A bajnokikat is idevéve tizenhárom meccses veretlenségi sorozattal érkezett Majosra a Rákóczi...

Aztán gyorsan szembesülhetett vele, hogy ez a majosi csapat nem az, amelyiket áprilisban 4–0-ra verte bajnokin – és most nem a játékoskeretről beszélve. Szervezetten fociztak a hazaiak, a kaposváriak nem találták rajtuk a fogást, s ha nem ez lett volna az első közös tétmeccsük, talán az a két-három passz, ami most nem lett pontos, gólhelyzeteket eredményezett volna. Varga Balázs a tőle megszokott hévvel dirigált, biztatta játékosait, akik mentek előre rendületlenül, Keresztes Zalán és Lőrinc Dániel folyamatos nyomás alatt tartotta a védőket, gól azonban negyvenöt perc alatt nem született.

Balogh Ádám szerezte a majosiak találatát

Fotó: Máté Réka

A fordulás után annyit változott a játék képe, hogy a Majos még bátrabban jött előre, még inkább benne volt a gól a levegőben. Aztán a 61. percben egy hazai szögletnél valamit látott a játékvezető, aki egyből piros lappal kiállította Zsiga Patrikot (a lelátón ülők szerint könyöklés miatt), de a létszámfölény sem segített a Rákóczin. Sőt egy újabb szöglet után a csereként beállt Balogh Ádám góljával megszerezte a vezetést a majosi gárda. Az egész meccsen rendkívül gyenge teljesítményt nyújtó játékvezető Vető Ákos és Nicolo Mazzonetto találkozása után a hajrában tizenegyest ítélt a kaposváriaknak, Mayer Milán pedig nem hibázott. Nem sokkal később Nagy Máté rúgta meg Abért Mártont, megint jött egy tizenegyes. A sértett bal sarokra tartó lövését azonban védte Mikler Dániel, a Rákóczi kapusa.