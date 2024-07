Egész napos programmal várták az érdeklődőket és versenyzőket szombaton a a Zombai Lovasnapok szervezői: napközben két fordulóban akadályhajtással, egy fordulóban vadászhajtással, majd éjszakai lovas show-val örvendeztették meg a közönséget.

Közel félszáz versenyző szórakoztatta a Zombai Lovasnapok közönségét.

Fotó: Denes Martonfai

Több, mint 20 éve kezdődtek a Zombai Lovasnapok

Az országos bajnokság Tolna vármegyei fordulójaként megszervezett programsorozat akadályhajtása két fordulóban, délelőtt és délután is zajlott. A szakmai közönségnek szóló versenyszámban a fogatoknak bójapárok között úgy kellett áthajtania a versenyzőknek, hogy az akadályokra helyezett labdák ne essenek le. Ráadásul direkt erre a célra kialakított és elhelyezett tereptárgyak is nehezítették a küzdelmet.

Délután öt órától a – laikusok számára is igazán látványos élményt nyújtó – vadászhajtásra került sor. Éjszaka tíz órától aztán a kombiált fogathajtó szám következett.

Hirnikl Görgy, a Zombai Lovasklub Egyesület vezetője, a verseny igazgatója elmondta, a startvonalra több mint negyven fogat állt fel, majd mérkőzött meg, voltak páros, egyes és póni fogatok is az igazán jól sikerült versenyen. A nevezők és a lovak a tikkasztó hőség ellenére is szépen teljesítettek.

Az eseményen részt vett Potápi Árpád János nemzetpolitikáért felelős államtitkár, a térség országgyűlési képviselője is, aki arról beszélt, öröm látni, hogy a Zombai Lovasnapok 2001-óta mozgatja meg a régióban élő lovasokat.

A szervezők a nézőként érkező családokra is gondoltak: nekik helyi termékek bemutatása és árusítása színesíti a hétvégi programsorozatot, így nem csupán a fogathajtó versenysport kedvelőit várják.

Vasárnap is folytatódnak a programok

A lovas sportokat tekintve nincs ok panaszta az utánpótléást illetően. Ezt mutatja az is, hogy a vasárnap megszervezett Ügyességi Szabaidős Versenyen közel százhatvantöt lovas vett részt. A programok eredetileg délelőtt kilenc órakor kezdődtek volna, viszont a hőség miatt a szervezők átrakták nyolc órára a kezdést. A verseny a Tolna vármegyei szabadidős bajnokság 5. fordulója. Az ügyesséi feladatokat teljesítő versenzők között szám számmal akadtak tizenkettő évnél fiatalabbak is.