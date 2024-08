Huszonhárom játékos, közte három női versenyző nevezett a Doubull DC nyári bajnokságának utolsó fordulójára. A sorsolás szeszélye úgy alakította, hogy mind a hárman azonos csoportba kerültek, így már a kezdés előtt biztos volt, hogy lesz női játékos a legjobb 16 között. Három hatos és egy ötös csoportban zajlottak a küzdelmek – meglepetésből már itt is kijutott, a dobogóra is esélyes Kiss Péter kiesett.

Fehér János, Adorján Ádám és Juhász Ádám az összetett dobogón. A legjobb női játékos Kissné Zelei Anikó

A közösségi oldalra feltöltött beszámoló szerint a legjobb 16 között is akadtak meglepetések. Ebben a körben búcsúzott az összetettben első helyen végző Adorján Ádám is. A legjobb 8 között kezdett körvonalazódni, hogy milyen végeredmény alakulhat ki, végül Fehér János (Alisca Darts) nyerte meg a fordulót, miután a döntőben 5–1-re legyőzte klubtársát, Juhász Ádámot. A harmadik helyen Jóni Milán és Patkó Norbert osztozott.

Ez a nap leginkább a big fish (170-es kiszálló) megdobásáról szólt. Mi sem bizonyítja jobban, hogy kétszáznál is több próbálkozás volt rá. Volt olyan pillanat is mikor egyszerre 8 játékos neve mellett volt ott, hogy 170 a maradék. Legközelebb talán Juhász Ádám járt hozzá, hogy kidobja. Kétszer is megvolt a két tripla húszas, de mindkét utolsó kísérleténél „csak” a kis bullt sikerült eltalálnia.

A legeredményesebb női játékos Kissné Zelei Anikó lett, míg a legmagasabb kiszállót Fehér János dobta, aki 124 pontról nullázta le a táblát.

Az összetett dobogó második-harmadik helyéért nagy csata zajlott, ugyanannyi ponttal végeztek a srácok, végül a több ötödik helyezés döntött.

II. Szászvári Nyári Darts Bajnokság végeredménye: 1. Adorján Ádám, 2. Juhász Ádám, 3. Fehér János

Legeredményesebb női játékos: Kissné Zelei Anikó