Sosem indult még ilyen kevés csapattal a Tolna (vár)megyei I. osztályú focibajnokság, mint most – mindössze hét sportszervezet adta le nevezését a 2024/2025-ös idény küzdelmeire. Az országban Tolnában a legalacsonyabb az élvonal létszáma, még a második legrosszabb helyzetben lévő Baranyának is sikerült kilenc csapatot csatasorba állítani. Több vármegyében is tizenhat csapatos az elitliga (mint volt Tolnában is a fénykorban), s még Nógrádban is akadt tizenhárom olyan gárda, amelyik meg akarta méretni magát a legfelső osztályban.

A bonyhádiak bajnoki címet nyertek, aztán elmentek az NB III-ba (Fotó: Máté Réka)

A tolnai mezőnyt öt stabil megye egyes gárda, egy újonc és egy feltörekvő alakulat alkotja. A Bátaszék SE, a Bölcskei SE, a Dombóvár FC, a Kakasd SE és a Tevel Medosz SE (amely legutóbb ugyan megye kettes volt, de negyven éve megye egyes) mellett a története első élvonalbeli szezonjára készülő Bonyhád-Börzsöny és az ifjakat csatasorba állító dunaföldvári Holler UNFC küdz meg hétről hétre a bajnoki pontokért.

Ami az esélyeket illeti: a Bátaszék, a Bölcske és a Dombóvára a dobogóra hajt, hármójuk nagy csatájába szólhat bele a komolyan megerősödő Bonyhád-Börzsöny. A Kakasd, a Tevel és a Holler UNFC vélhetően a további helyeket osztja majd el egymás között – azt, hogy milyen sorrendben, lehetetlenség most megtippelni.

A dombóváriak több kulcsembert (Fila Géza, Borbély Ákos, Orsós Tamás) is elveszítettek, ugyanakkor megtartották az előző szezon legjobbját, a gólkirályt, Jenei Bálintot. A csapat edzője továbbra is Horváth Zoltán, így a szakmai munka folyamatos maradt.

A bátaszékiek a börzsönyiek mellett jelentősen profitáltak a Bonyhád VLC NB III-ba lépéséből, hiszen Deli Dániel, Lizák Péter és Calka Norbert is hozzájuk igazolt, s maradt a liga egyik legjobb góllövője, Tóth Tamás is. Az új idényben is Buzás Attila dirigál.

A bölcskeiek megtartották alapcsapatukat (Horváth Máté, Vámosi Adrián, Kósa Edmond és Miholics Milán ment), s melléjük fiatal, ambiciózus paksiakkal erősítettek (Heisler Bálint, Binder Zsombor, Perger Zsolt, Bognár Botond). A szakmai munkát továbbra is Nagy Lajos irányítja.