Teol.hu videó 2 órája

Bognár György: „A mi forgatókönyvünket most kidobhatjuk a kukába!” (videó)

Erről is beszélt a Paksi FC sajtótájékoztatóján a csapat vezetőedzője. Bognár György azt is mondta, a csehek új edzőjének most mutatnia kell valamit.

Bognár György, a Paksi FC vezetőedzője Fotó: Molnár Gyula

Meglepte Bognár Györgyöt, hogy két nappal a Konferencialiga-párharc visszavágója előtt edzőt cserélt a cseh Mladá Boleslav csapata. A paksiak vezetőedzője azt mondta, riválisuk nem játszott rosszul az odavágón, ezért is érthetetlen számára a váltás. Mint arról hírportálunkon is beszámoltuk, David Holoubeknek megköszönték a munkát, helyét pedig a svéd Andreas Brännström foglalta el. Szabó János és Bognár György a szerda délelőtti sajtótájékoztatón (Fotó: Molnár Gyula) „Az új edzőnek mutatnia kell valamit, így biztos vagyok benne, hogy változik a csehek felállási formája, és a kezdőcsapatban is lehetnek cserék – fogalmazott Bognár György a szerda délelőtti sajtótájékoztatón. – A mi forgatókönyvünk a múlt heti mérkőzésre épült, így azt most kidobhatjuk a kukába” – tette hozzá a 62 éves tréner. A szakember kiemelte, hogy az idegenbeli 2–2-es döntetlen ellenére továbbra is ötven százalék az esélye mindkét csapatnak a továbbjutásra, a paksiak esélyeit növeli, hogy ők játszhatják saját stadionjukban a visszavágót, ráadásul az összes jegy elkelt már, így 4500 szurkoló előtt futhat ki a pályára a két alakulat a csütörtökön 19 órakor kezdődő összecsapáson. Ezzel kapcsolatban Bognár azt mondta, nem lepi meg a nagy érdeklődés, hiszen az egész országnak szimpatikus a paksi modell, hogy csak magyar játékosokat alkalmaznak, ezáltal pedig mindenki szurkol nekik. Az, hogy telt ház előtt léphetnek pályára, sokat jelent a paksi futballistáknak – ezt már Szabó János emelte ki a sajtótájékoztatón. „Nagyon várjuk a találkozót, talán egy soha vissza nem térő alkalom ez számunkra – fogalmazott Szabó János, aki túl van a vádlisérülésén, együtt edzett a társaival és bevetésre kész. – Azt gondolom, pályafutásomban az első három legfontosabb találkozó között van a mostani, még a kupadöntővel is felér. Nemcsak az én karrieremben, hanem a klub életében is egy hatalmas dolog, hogy ilyen rangos találkozót játszhatunk, ha sikerül továbbjutnunk, s ezáltal felkerülünk a Konferencialiga főtáblájára, akkor még a kupagyőzelmünket is felülmúlnánk!” – húzta alá Szabó. Bognár György szerint pótolják majd a két eltiltottat A paksiaknál eltiltás miatt nem léphet pályára a középpályás, Windecker József és az odavágón piros lappal kiállított védő, Lenzsér Bence sem. Velük kapcsolatban a vezetőedző azt mondta, a keretükben van annyi minőségi játékos, hogy pótolni fogják a két hiányzót. Mint utalt rá, Lenzsér Bence helyén Szabó János fog lehetőséget kapni a csütörtök esti összecsapáson. A jegyárusítással kapcsolatos információkért kattintson ide!

A Konferencialiga-visszavágóra készül a Paksi FC Fotók: Molnár Gyula