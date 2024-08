Több mint négyezer nap után játszott hazai NB III-as bajnokit a Bonyhád VLC. A Fradi második sora ellen senki sem remélt 6–3-as sikert, mint amennyire eddigi utolsó hazai bajnokiján a BVLC legyőzte a Komlót, de a mintegy négyszáz drukker abban ezért bízott, hogy sikerül meglepni a zöld-fehéreket. Reményeiket az is táplálta, hogy a bonyhádiak tizenegy év után győzelemmel tértek vissza az NB III-ba, s a Főnix elleni idegenbeli 4–3-as siker után hasonló folytatást reméltek.

Kugler Kristóf húzza meg a szélen a Bonyhád és a Ferencváros szerdai bajnokiján (Fotó: Mate Reka)

A Fradi csak 1–1-re végzett saját pályáján a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő ellen, ami nagy csalódást jelentette a fővárosiak számára. Csípkedték is magukat rendesen a tegnapi bajnokin. Bár nagy helyzet eleinte nem alakult ki, a vendégek játszottak fölényben. Paceka Norbertnek aztán a félidő hátralévő részében három nagy védést is be kellett mutatnia, ráadásul egy szép akció után a vendégek előnyhöz is jutottak. Márkvárt Patrik lövése után állt a legközelebb a gólhoz a BVLC: a középpályás megpattanó kísérlete után sokan látták bent a labdát, de a lövés csak kívülről súrolta az oldalhálót.

Lendületesebb Bonyhád jött vissza a pályára

A fordulás után bátrabban kezdett a Bonyhád, de nagy helyzet megint csak a Fradi előtt adódott – szerencsére ki is maradt. Aztán az 59. percben Rabi Dániel utolsó emberként fellökte a kapura törő Fenyvesi Gergelyt, amiért a védő piros lapot, a Ferencváros pedig tizenegyest kapott. Oleksii Serdiukov jobb oldalra tartó lövését azonban Paceka Norbert kivédte. Pár perccel később javíthatott volna a támadó, de Hompót Dániel mentett a gólvonalról.

Tíz emberrel is ment előre a Bonyhád, aztán egy kontra után Bagi Ádám megduplázta a vendégek előnyét, s ezzel igazából el is dőlt a három pont sorsa. A hajrában volt egy-két ígéretes megindulása a Bonyhádnak, de nem jött össze a szépítés. A legvégén pedig Bagi Ádám a Fradi harmadik, önmaga második gólját is belőtte. A bonyhádiak vasárnap vármegyei rangadón, Pakson lépnek pályára.

NB III, Dél-Nyugati csoport, 2. forduló.

Bonyhád Völgység LC–Ferencvárosi TC II 0–3 (0–1). Bonyhád, v.: Fehérvári P. (Máyer G., Bán K.). Bonyhád: Paceka – Hompót D. (Lerch M., 82.), Bozóki, Rabi D. – Kugler, Pintér M. (SásdiA., 71.), Pál A., Márkvárt P., Kugli (Széles, 71.) – Babulják M. (Gulyás M., 59.), Pál M. (Sajnovics, a szünetben). Edző: Sárai György. Ferencváros: Tóth Z. – Lakatos Cs., Horváth B., Bolgár – Lukács D., Madarász, Gágyor (Nemes, 80.), Fenyvesi, Serdiukov (Ladányi G., 67.) – Bagi Á. (Birkás, 89.), Berényi E. (Molnár M., 80.). Edző: Korolovszky Gábor. Gól: Serdiukov (25.), Bagi Á. (69., 88.). Kiállítva: Rabi D. (59.).