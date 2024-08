Hétközi fordulóval folytatódnak az NB III-as focibajnokság küzdelmei, s nem is akármilyen ellenfelek érkeznek Tolnába. A harmadik vonalba tizenegy év után visszatérő Bonyhád VLC 2013 május 25-én játszott legutóbb hazai pályán NB III-as bajnokit, akkor a Komlói Bányászt 6–3-ra verték. Most a legeredményesebb magyar klub, a Ferencváros második csapatát fogadják a Dél-Nyugati csoport második fordulójában.

Sajnovics Milán és a Bonyhád VLC a Fradi tartalékcsapata ellen mutathatja meg, hogy mit tud (Fotó: Kiss Albert)

Nem kevesebb, mint 4088 nap után játszanak hazai pályán a völgységiek, igaz most már egy vadonatúj sportkomplexumban. Sárai György alakulata egy idegenbeli sikerrel indított, az FC Főnix otthonában győztek 4–3-ra, s most a Fradit is szeretnék meglepni. A zöld-fehérek 1–1-et játszottak a rajton a Gárdonnyal, talán egy-két nevesebb visszajátszó is megmutatja magát Bonyhádon.

A Bonyhád VLC mellett a Szekszárdi UFC is rangadót vív

Szekszárdon vérbeli szomszédvári derbit vív majd az UFC és a harmadik ligába kiesett Pécsi MFC. A vendégek egy földváriak elleni 8–0-val kezdték a szezont, az UFC pedig a PEAC-ot múlta felül idegenben 2–1-re. A két gárda a 2019/2020-as idényben játszott legutóbb egy osztályban, akkor a Szekszárd és a Pécs is a Közép csoportban küzdött, s a szekszárdi meccset a baranyaiak nyerték 3–1-re. Érdekesség, hogy akkor a szekszárdi nevelésű Hegedűs Márk duplázott – ő most is a pécsiek futballistája.

NB III Dél-Nyugati csoport, 2. forduló: FC Dunaföldvár–FC Főnix, Szekszárdi UFC–Pécsi MFC, Bonyhád VLC–Ferencvárosi TC II, Gárdony-Agárd–Paksi FC II, FC Nagykanizsa–Majosi SE 17.30 óra.

NB III, Dél-Nyugati csoport

1. Pécs 1 1 0 0 8–0 3

2. Iváncsa 1 1 0 0 4–0 3

3. Paksi FC II 1 1 0 0 3–1 3

4. Nagykanizsa 1 1 0 0 2–0 3

5. Bonyhád 1 1 0 0 4–3 3

6. Szekszárd 1 1 0 0 2–1 3

7. FTC II 1 0 1 0 1–1 1

8. Gárdony 1 0 1 0 1–1 1

9. Kaposvár 1 0 1 0 1–1 1

10. Majos 1 0 1 0 1–1 1

11. Főnix 1 0 0 1 3–4 0

12. PTE-PEAC 1 0 0 1 1–2 0

13. MTK II 1 0 0 1 1–3 0

14. Siófok 1 0 0 1 0–2 0

15. Dunaharaszti 1 0 0 1 0–4 0

16. Dunaföldvár 1 0 0 1 0–8 0