Egyéniben az első körben búcsúzott, csapatban viszont az ötödik helyen végzett. Gill Dóra a Debrecenben megrendezett Egyetemi Játékokon villantotta meg képességeit. A spanyolok, a németek és a koszovóiak elleni meccs után az azeriekkel vívott bronzmeccset a magyar csapat...

Gill Dóra és a magyar csapat ötödik helyen végzett az Egyetemi Játékokon (Fotó: Beküldött kép)

„Az egyéni küzdelem sajnos nem indult jól számunkra. Bár az első pontot mi szereztük a román versenyzővel szemben, utána sajnos Dóri több ponton taktikai hibát követett el. Kicsit türelmesebbnek kellett volna lenni, és jobban meg kellett volna becsülni az előnyt egy ilyen nívós mezőnyben. De a Dórihoz hasonló offenzív versenyzőtípust sokszor nehéz visszafogni. Ez sok esetben jó is lehet, de ezúttal szerintem ez lett a vesztünk. Így sajnos az első körben búcsúztunk az egyéni küzdelmektől” – írta összegzésében Nagy Ákos a bátaszékiek vezetőedzője a közösségi oldalon.

Gill Dóra és társai bravúrt mutattak be

„A csapat küzdelemben, viszont már egy sokkal taktikusabb versenyző lépett tatamira. Nagy menetelésnek lehettünk tanúi. A spanyol, majd a német csapatot is sikerült legyőzni, de sajnos a döntőbe jutásért Koszovó csapata megállította lányainkat, és a bronzmeccsen is egy nagyon rutinos azeri csapatot kellett volna legyőzni, az addigra már kicsit sérült és rendkívül fáradt lányoknak. Így be kellett érnünk az 5. hellyel. Hozzáteszem, már az első két mérkőzés is a bravúr kategória volt, de ez olyan hitet adott a lányoknak, hogy szinte a kezünkben éreztük az érmet, és innen elveszteni egy bronzmeccset érthető módon csalódást jelent. Bravúros mérkőzések voltak, nagyszerű érzés volt a részese lenni. Itt szeretném megköszönni a szervezők magas szintű munkáját, a magyar közönség támogatását, Ruzsinszki György csapatedző segítségét, a TF támogatását, és persze nem utolsó sorban Kovács Kiara KSI és Szodorai Bianka Gastroyal SE csapattársak nagyszerű teljesítményét és azt az atmoszférát, és hitet ami előre vitte a csapatot” – fogalmaztak.