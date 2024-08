Deák Zoltán kiváló futballista volt, ma vállalkozóként dolgozik. És segít, ahol tud. Most is így tesz. A jótékonyság jegyében hívta meg Györkönybe a Ferencváros öregfiúkcsapatát, amely jövő szombaton 14 órától játszik gálameccset a DZ Hűtéstechnika csapatával.

Jótékonyság: Kőműves Marci gyógykezelésére ajánlják fel a bevételt a szervezők.

Bánki József, vagy ahogy mindenki ismeri, Dodi, remek kis brigáddal érkezik, Keller József, Zoran Kuntics, Szűcs Mihály, Telek András, Dzueják József, Fischer Pál, Lisztes Krisztián, Józsi György, vagy az egykori bátaszéki gólvágó, Horváth Péter is szerelést húzhat. Mint Bánki József hírportálunknak elmondta, neki is van kötődése Györkönyhöz, így örömmel vállalta a felkérést. Még Böde Dániel játékára is lehet esély – ha a Paksi FC NB I-es bajnoki programja engedi.

Jótékonyság és misszió

„A Fradi öregfiúknál az eredménynél is fontosabb, hogy méltósággal és tisztességgel képviseljük klubunkat, no meg szeretetben, barátságban töltsünk néhány órát a Györkönyben és annak környékén élő hűséges szurkolóinkkal, akik reméljük, a későbbiekben is kellemes és örömteli emlékekkel gondolnak vissza látogatásunkra. Ez a missziónk lényege immáron tizenhét éve” – mondta hírportálunknak Bánki József, a pár napja Somogyban fellépő gárda vezetője.

A Ferencváros a fellépésével jótékonykodik is, a Paksi FC-ben futballozó tehetség, Kőműves Marci gyógyulására gyűjtenek. A találkozó augusztus 10-én, délután két órakor kezdődik, a szervezők mindenkit szeretettel várnak. A bevételt a kisfiú gyógykezelésére ajánlják fel.