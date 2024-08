Bánki József, a csapat vezetője elmondta: az FTC 25 fős küldöttsége kisebb, nagyobb ajándékokkal, klubot népszerűsítő szóróanyagokkal már jóval a kezdés előtt megérkezik Györkönybe, hogy együtt ünnepeljen a helyi és környékbeli fradistákkal, azaz, a találkozó előtt, majd azt követően is bőven lesz lehetőség beszélgetésre, fotózásra az egykori kedvencekkel.

A mérkőzés 14 órakor kezdődik, amelyet az egykori kitűnő játékvezető, Arany Tamás dirigál majd, a Fradiban pedig a szokásoknak megfelelően ezúttal is pályára lépnek az 1975-ös KEK-döntőben, valamint az 1995-ös Bajnokok Ligája csoportkörben szerepelt játékosok, továbbá bajnokokat, kupagyőztes labdarúgókat, volt gólkirályt is láthatnak a nézők. A györkönyi sporttelepen a szurkolók többek közt személyesen találkozhatnak Mucha Józseffel, Lisztes Krisztiánnal, Nyilas Elekkel, Keller Józseffel, Koch Róberttel, Fischer Pállal, Szeiler Józseffel, Lászka Balázzsal, Csiszár Zoltánnal, Kardos Ernővel, sőt, meglepetésvendégek is érkeznek a zöldekkel – írja a zöld-fehérek hivatalos honlapja.

A jótékonysági találkozót Deák Zoltán szervezte, a teljes bevételt (a belépés ingyenes lesz, de a bejáratnál lehet adakozni) a súlyos betegséggel küzdő 11 éves paksi kisfiú, Kőműves Marci gyógykezelésére ajánlják fel.