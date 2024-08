A bravúr, a csoda, a főtáblára jutás nem jött össze, de igazából csalódottságra nincs ok, így is felejthetetlen volt ez a paksi futballnyár, amiért a lefújás után járt is a taps. Most már csak az NB I-re kell koncentrálni, vasárnap jön is a rangadó a Puskás Akadémia ellen.

Konferencialiga, selejtező, 4. (utolsó) forduló, visszavágó

Paksi FC-Mlada Boleslav (cseh) 0-3 (0-0)

Paks, v.: Lawrence Visser (belga). Paksi FC: Simon - Ötvös, Kinyik, Vas - Osváth, Vécsei (Balogh, 68.), Papp, Mezei (Böde, 57.), Szabó J. (Szabó B., 76.) - Haraszti (Silye, 57.) - Tóth B. Mlada Boleslav: Trmal - Kostka, Kral, Kralik, Fulnek (Kadlec, 78.) - Sakala (Donat, 90.), Suchy - Jawo (Langhamer, 64.), Vydra, Kusej (Pulkrab, 78.) - Ladra (Matejovsky, 90.). Gólszerzők: Jawo (48.), Kralik (55.), Pulkrab (92.). Sárga lap: Ötvös (54.), illetve Trmal (81.), Pulkrab (85.), Suchy (88.).

Továbbjutott: a Mladá Boleslav 5-2-es összesítéssel.