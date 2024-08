Száztizenegy nap. Ennyi telt el női élvonalbeli kosárlabda-mérkőzés nélkül a szekszárdi városi sportcsarnokban azóta, hogy a Tarr KSC Szekszárd a Sopron Basket elleni párharc harmadik, mindent eldöntő összecsapásán 91–75-ös sikerével megszerezte az előző idény bajnoki bronzérmét. Nem kevés idő, sok víz lefolyt azóta a Dunán, ráadásul nagy változásokat is hozott magával.

Boros Júliáék remek játékkal tértek vissza a szekszárdi sportcsarnokba

Fotó: Makovics Kornél

Már nem a Djokics-Horváth-Szabó edző trió ül a KSC kispadján, hanem Magyar Bianka, Szentendrei Áron és Gyebrovszki Ádám. Távozott a játékosok közül Miklós Melinda, Alekszandra Sztanacsev és Jacinta Monroe, érkezett Sara Bejedi, Precious Johnson, Baa Dominika és jön majd hamarosan Marena Whittle is. A felsoroltak pedig elegendő indoknak bizonyultak ahhoz, hogy leírhassuk: kiéhezett a közönség, várták már, hogy láthassák kedvenceiket, és soha ennyien nem voltak még szezonnyitó felkészülési mérkőzésen, a nagy hőség sem tartotta távol az embereket.

Tombolt is a csarnok, amikor Holcz Rebeka bedobta az idény első hazai kosarát: egy remek labdaszerzés utáni gyors indítás végén ziccerezett. Abszolút értékben nem ez volt az első a szezonban, mert múlt héten már játszottak egy összecsapást Theodoreánék Székesfehérváron, ahol az újonc Dávid Kornél KA-t 88–65-re verték.

Holcz említett ziccerét még sok hasonló akció és kosár követte. Keményen védekeztek a kék-fehérek, ebből rengeteg lasztit szereztek, sok könnyű kosarat dobhattak. Gyorsan nyílt az olló az Euroligába készülő hazai gárda és a tavalyi szezon kilencedik helyezettje között, a félidőben már 57–21 állt az eredményjelzőn. A fordulás után sem fogták vissza magukat Boros Júliáék, ugyanolyan elánnal hajtottak harminc és negyven pontos előnyük birtokában is, ahogyan kezdtek az elején.

Ott volt már a kispadon a hétfőn Szekszárdra érkezett, de még az időeltolódás miatt akklimatizálódó Kathryn Westbeld is, de még nem húzott meccsszerelést. Baa Dominika pedig a spinning biciklin tekerte végig a meccset, mert kisebb húzódásból épült fel, s még nem kockáztatta a játékát a szakmai stáb. A 30. percben Bernáth triplájával az ötvenet is meghaladta a differencia a hazaiak javára. A századik pontot Johnson szerezte a 36. percben büntetőből. A legvégén ugyan kiengedett kicsit a KSC, de így is a vártnál simább győzelmet arattak Bejediék a BKG ellen.