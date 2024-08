„Nyilván a csapatjátékra és a védekezésre helyeztük a hangsúlyt. Számítottunk arra, hogy labdaszerzésnél nagy területeink nyílnak, amiből kontratámadásokat tudunk vezetni, amik három-négy alkalommal ültek is. Egy kicsit elégedetlen vagyok, mert ebből azért többet is ki lehetett volna hozni. Ezen az összecsapáson csak annyit vállaltunk támadásban, amennyi szükséges” – fogalmazott az AEK Larnaca elleni, idegenbeli 2–0-s sikert követően Bognár György, akinek csapata 5–0-s összesítéssel jutott tovább csütörtökön a Konferencialiga selejtezőjében, ahol majd a montenegrói Mornar következik számára.

Volt ok az örömre: a Paksi FC kettős győzelemmel ejtette ki a ciprusi AEK Larnaca együttesét

Fotó: Török Attila

A Paks pénteken minden gond nélkül hazatért a ciprusi közel 40 fokból és magas páratartalomból a már-már „hűvös” magyarországi időjárásba. A rövid pihenő ellenére ünneplésre ugyanakkor nincsen idő, vasárnap már az Újpestet fogadják Böde Dánielék.

A fővárosiak nagy átalakuláson mentek, és várhatóan még mennek át, eddig tíz játékost igazoltak. Érkezett Fehérvárról Gergényi Bence, Bese Barnabás és – a dán Köbenhavnon keresztül kölcsönbe – a francia Mamoudou Karamoko, Mezőkövesdről Ricciardo Piscitelli, a portugál Casa Pia belső védője, Joao Nunes és 1,5 millió euróért megszerezték a Dinamo Zagrebtől Fran Brodicot.

A héten leigazolt horvát támadón kívül mindenkit a kezdőcsapatba nevezett a szintén új vezetőedző, Bartosz Grzelak a Puskás Akadémia ellen, de a svéd tréner bemutatkozása így sem úgy sikerült, ahogy szerette volna (1–2).

Bognár György együttese is első sikerére hajt, a múlt heti nyitófordulóban – Böde Dániel és Windecker József találatával – a DVTK vendégeként végzett 2–2-re. A vezetőedző várhatóan most is frissít majd csapata kezdőjén, akik a legutóbbi két szezonban győztes meccsel indítottak hazai pályán, a Fehérvárt és a Debrecent is 2–0-ra győzték le.

OTP Bank Liga, 2. forduló.

Paksi FC–Újpest FC. Paks, vasárnap, 18.50.

Stream: m4sport.hu.