Nemcsak Magyar Bianka, hanem a másodedző, Szentendrei Áron is ezen a találkozón debütált a szekszárdi kispadon. A kék-fehérek legjobbjának a svéd center, Precious Johnson bizonyult, aki 25 pontja mellé 12 lepattanót is leszedett. Kosaras nyelven szólva Horváth Bernadett is dupla duplát (azaz legalább két kiemelt mutatóban kétszámjegyű eredmény) jegyzett, ő a 17 pontja mellé 10 gólpasszt tett hozzá.

Női felkészülési mérkőzés

Dávid Kornél KA–Tarr KSC Szekszárd 65-88 (14-23, 20-32, 15-21, 16-12)

Székesfehérvár. Vezette: Pécsi, Magyari, Németh. DKKA: Varga 2, Szűcs Luca 8/3, Dávid 5/3, Laufer 17/3, Hegedűs 12/3. Csere: Drávecz 13, Takács 6, Katona 2, Papp. Edző: Szentpáli Gergő. KSC: Horváth B. 17/12, Bernáth 6/6, Holcz 11/6, Mányoky 5, Johnson 25. Csere: Bejedi 15/9, Theodoreán 9, Nyári, Szücs G. Edző: Magyar Bianka.

Mányoky Rékáék jövő héten szerdán 19 órától a BKG Prima Natura Szigetszentmiklós csapatával mérkőznek Szekszárdon.