– Azt le lehetett venni a szerdai meccsen, hogy szeret együtt élni a játékkal. Ilyen a habitusa?

– Igazából azt mondanám, hogy olyan edző vagyok, aki a pálya szélén hangos, aki szigorú, aki keményen megköveteli a játékosaitól azt, amit meg akar valósítani. Ugyanakkor hozzám bármikor lehet fordulni, számomra nagyon fontos az őszinte kommunikáció. Most tizenhárom játékos alkotja a keretet, tizenhárom különböző személyiség, nem lehet őket egyformán kezelni. A légiósaink kiválasztásánál is figyeltünk a személyiségre, komoly egyeztetések, videóbeszélgetések előzték meg a leigazolásukat. A jó csapategység alap ahhoz, hogy a pályán később sikeresek tudjunk lenni.

A pálya mellett pörög, együtt él a játékkal Magyar Bianka, a játékosaival azonban őszinte kommunikációra törekszik

Fotó: Makovics Kornel

– Korábban a TFSE-nél dolgozott, akiknél öt évet is lehúzott, ami nem kevés. Szeretett ott lenni?

– Nagyon jó éreztem magam a TF-nél. Az öt szezonból négyet az első osztályban töltöttünk, s azért vagyok erre a négy évre nagyon büszke, mert mind a négyben ott voltunk az első nyolcban. Amikor újoncként bekerültünk a playoffba, azt mondták, hogy ez a kezdők szerencséje, de aztán ahogy a következő és a következő évben is, akkor már kezdték elismerni azt a munkát, amit elvégeztünk. Az utolsó szezonomban hatodikak lettünk, és jogot szereztünk arra, hogy elindulhassunk a nemzetközi kupában, de az egyesület nem tudta vállalni a plusz anyagi kiadásokat. Ez volt az a pont, amikor azt mondtam, hogy ennyi volt, amit lehetett, azt ezzel a csapattal elértem. Utána egy kicsit élveztem a szabadságot, voltam tanulmányúton az Egyesült Államokban, ahol beleshettem például a Washington Mystics edzéseibe is, de jártam Olaszországban, a Famila Schiónál, igyekeztem minél több tapasztalatot gyűjteni, hogy ha megtalál egy kihívás, akkor nyugodt szívvel vághassak bele.

– Hát megtalálta! Ráadásul itt Szekszárdon nem lesz elég, hogy a hatodik helyen végezzen!

– Azt gondolom, hogy érettebb edző lettem az elmúlt években, s készen állok a feladatra. Ahogy egy játékosnak is az a célja, hogy mindig jobb és jobb csapatban játszhasson, úgy egy edzőnek is vannak álmai, vágyai. Most, a felkészülési időszakban minden szuper, de tudom azt, hogy egy szezonban nincs olyan, hogy minden jó, én is arra leszek kíváncsi, hogy miként tudom majd kezelni azokat az időszakokat, amikor kevésbé alakulnak jól a dolgaink, hogyan tudom majd menedzselni a sérüléseket. Nem tudjuk, hogy az ellenfelek milyen játékerőt képviselnek, de természetesen a célunk, hogy ott legyünk a legjobb négy között, és a nemzetközi kupában is jó lenne rendszeresen játszani, mert azokon a találkozókon lehet igazán értékes tapasztalatokat szerezni.