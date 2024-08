Hosszú idő, tizennégy év után játszott újra a Magyar Kupa főtábláján a Kakasd SE. Nem csoda, hogy nagyon sokan kijöttek a Pécsi MFC elleni találkozóra. Az NB III-as baranyaiakat is elkísérték vagy hatvanan, jó volt a hangulat. A hazai drukkerek bizakodva mondták, hogy kedvenceik meglepik majd a „Pamacsot”. Hittük is, meg nem is, a Pécs mégiscsak egy 8–0-ás sikerrel kezdte a harmadosztály küzdelmeit. Az FC Dunaföldvár ellen a 7. percben már 2–0-ra vezettek a piros-feketék, akik negyvenöt perc alatt ötig jutottak, s a fordulás után visszafogott tempóban tettek még hozzá ehhez az öthöz hármat.

Aczél Zoltán egykedvűen nézte csapata játékát a Magyar Kupa főtáblájának kakasdi meccsén

Fotó: Kiss Albert

Tartottunk is az első percektől, de nem kellett volna. Bozsó Gábor, az új edző alaposan megszervezte a kakasdi védekezést, a három belső védő, Bús Márton, Adorján Áron és Guzorán Péter szépen tolódott, Kapéter Dominik és Hucker Bence remekül lezárta a széleket, nem is tudott helyzetbe kerülni a „Munkás”. Próbálkozott, brusztolt Aczél Zoltán csapata, de nem ment neki a játék. A szakember is csak csóválta a fejét és nagy bőröndön ülve – nem gondolta, hogy egy alacsonyabb osztályú gárda ennyire megnehezíti övéi dolgát. Igazán nagy védést nem is kellett bemutatnia Zsiga Kevinnek a kakasdi kapuban, az a pár próbálkozás, ami egyáltalán eljutott a kapujáig, semmi gondot nem okozott neki.

A fordulás után érezhetően ritmust váltottak a pécsiek, akik sokkal több mozgással, helycserével próbálták zavarba hozni a kakasdiakat, a hazaiak azonban nem adták magukat. Aztán egy órányi játék után Tóth Zoltán megszerezte a vezetést a Pécsnek – úgy örültek neki a vendégek, mintha bajnokságot nyertek volna. Pedig az még nagyon messze van, s valószínűleg nem ezzel a játékkal fogják megnyerni az aranyat, amit Kakasdon előadtak. Ha megnyerik egyáltalán... Sajnos a gól előtt történt egy sérülés: a szünetben beállt Mácsik Márk vélhetően szalagszakadást szenvedett, mentő jött érte – neki mielőbbi gyógyulást kívánunk.

A kakasdiak tizennégy év után tértek vissza a kupaporondra, s szervezett játékukért joggal zsebelték be közönségük vastapsát. A pécsiek várhatják a sorsolást, de ennél a teljesítménynél harmadik körbe jutáshoz biztosan sokkal, de sokkal több kell majd Hegedűs Márkéktól.