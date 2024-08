Tizennégy év után méretheti meg magát a Kakasd SE az országos kupasorozat főtábláján. A nyáron edzőváltáson átesett – a két bronzzal búcsúzó Takács Norbertet Bozsó Gábor váltotta – egylet az egykor szebb napokat látott, jelenleg azonban csupán az NB III-ban szereplő Pécsi MFC-t fogadja a Mol Magyar Kupa főtáblás küzdelmeinek első fordulójában.

A Kakasd SE a Dombóvár FC legyőzésével jutott fel a Magyar Kupa főtáblájára (Fotó: Makovics Kornél)

Nagy a várakozás Kakasdon, ami nem is csoda, hiszen legutóbb 2010-ben láthatott főtáblás kupameccset a helyi publikum. Akkor a Bajai LSE 7–1-re nyert a jelenlegi edzővel, Bozsó Gáborral felálló (a mostani keretből Sebestyén Miklós volt még ott a pályán) kakasdiak ellen. A vendégeknél akkor kétszer is eredményes volt az a Micskó Márk, aki most már edzőként dolgozik, s éppen az NB I-es női bajnokság rajtjára készül a Szekszárdi WFC-vel. S hogy még legyen egy kapcsolódási pont: a bajaiak kispadján nem más ült, mint a Paksi FC-t irányító Bognár György.

A kakasdiak akkor két ellenfelüket is elbúcsúztatták: az első körben Egerágon nyertek 2–1-re, a másodikban pedig a mezőcsokonyaiak vendégeként győztek 2–0-ra, így jutottak el a bajaiak elleni összecsapásig.

Most a Dombóvár FC 2–1-es legyőzésével váltották meg a jegyüket főtáblára Márk Attiláék, s gőzerővel készülnek a nagy visszatérésre.

A pécsi futball nem éppen most éli fénykorát, a mecsekaljaiak csak az NB III-ban szerepelnek, igaz ott rögvest kivágták a rezet, hiszen a Dél-Nyugati csoport múlt szombati rajtján 8–0-ra verték a földváriakat. Három tolnai spílerrel érkeznek majd a pécsiek: a szekszárdi Hegedűs Márk, a bonyhádi Wirth Dániel és a simontornyai Bor Dávid egyaránt most nyáron csatlakozott – előbbi egy mislenyi kitérő után igazolt vissza a baranyai vármegyeszékhely alakulatához.

Magyar Kupa: a bonyhádiaknak is pécsi ellenfél jutott

A főtáblán korábban sok nagy csapatot (Honvéd, Videoton, Zalaegerszeg, Sopron) vendégül látó Bonyhád VLC is pécsi ellenféllel, a szintén NB III-as PTE-PEAC-cal találkozik. A völgységiek tizenkét év után jutottak fel a harmadik vonalba, ahol egy Főnix elleni, idegenbeli 4–3-as sikerrel nyitottak, ezt kell meglovagolniuk a nyáron teljesen szétesett, fiatal tehetségekkel felálló PEAC ellen (amely éppen a Szekszárdi UFC-től kapott ki 2–1-re a bajnoki rajton).

Mol Magyar Kupa, főtábla, 1. forduló, szombat: Érdi VSE–FC Dunaföldvár 11 óra. Bonyhád VLC–PTE-PEAC 16.30 óra. Vasárnap: Kakasd SE–Pécsi MFC 16 óra. Gyógyfürdő Harkány–Majosi SE 16.30. Hímesházi KSE–Szekszárdi UFC 17 óra.

A Faddi SE játék nélkül jutott tovább a visszalépő Diósdi TC ellen.