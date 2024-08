Óriási közös szurkolás volt a szekszárdi taekwondosok termében az olimpiai programban szereplő magyar taekwondosok meccsei alatt. Amikor csak tudták, közösen nézték a mérkőzéseket a thai boksz városi klub támogatásból beszerzett nagy képernyős készülékén, ami pont olyan célokat hivatott szolgálni, hogy a mérkőzések elemzésével is segítsék a két klub edzői a sportolók felkészülését.

Forrás: Alisca Taekwondo Klub

A csapat első nap Salim Omar Gergelynek, másnap Józsa Leventének, zárásként pedig Márton Vivianának szoríthatott – utóbbi versenyző nevét azóta sokan megismerték. A fiúk sajnos hamar befejezték a versenyzést, a Tenerifén született 18 éves fiatal hölgy azonban felrobbantotta a Grand Palais, és ezzel felhelyezte a taekwondót az ország olimpiai sporttérképére.

A szekszárdi csapat egy része az első meccs idején éppen egy iskolai táborban tartott sportfoglalkozást, így a táborozó gyerekek is értesültek a sikerről. Az elődöntőt és a döntőt már a termükben nézték, közösen, majdnem olyan extázisban, mint amilyen extázisban Viviana verte meg sorra az ellenfeleit bámulatos versenyzéssel.

Találkozás Márton Vivianával

A szekszárdiak öröme annál is inkább érthető, mivel többször találkoztak is Vivianával és testvérével, a világbajnok Luanával, két aliscás sportoló pedig részt vett egy, az edzőikkel közösen tartott szemináriumon is. Rácz Petra vezetőedző szerint – akinek nagy meglepetésére a városban sok ismerős gratulál az olimpia óta– fantasztikus, hogy egy világ- és egy olimpiai bajnoktól tanulhattak a gyerekek. Remélik, hogy erre még több lehetőségük lesz a jövőben, ugyanis a Márton-lányok a budapesti partnerklubjuk, az UTE versenyzői, az újpesti egyesületben pedig gyakran megfordulnak a szekszárdi sportolók. A héten például az edzőtáborukba látogatnak el egy kis közös küzdelemre.

Márton Viviana (jobbról) és Luana a szekszárdi taekwondósokkal

Forrás: Alisca Taekwondo Klub

Az UTE tervezi, hogy a jövőben is meghívja a lányokat edzést tartani, melyen a szekszárdiak részvételére biztosan számíthatnak. Rácz Petra kiemelte, hogy Viviana és Luana nagyon sokat adhatnak a hazai és természetesen a szekszárdi taekwondónak is. Kitartásuk, fizikális erejük, összpontosítási képességük és akaraterejük páratlan, ami motiváló a fiatalok számára.