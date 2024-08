Több, mint fél napos utazás után, a székesfehérvári MKOSZ edzőközpontból Bécs és Brüsszel érintésével a csütörtök esti órákban érkezett meg az Egyenlítőtől néhány fokkal délre fekvő, nagyjából egyharmad Magyarországnyi területű afrikai országba a nemzeti csapat. A Miklós Melindát soraiban tudó válogatott hétfőtől Rwanda fővárosban, Kigaliban kezdi meg világbajnoki előselejtezős tornáját.

Sötétben kezdték Miklós Melindáék a pénteki edzést Kigaliban

Forrás: MKOSZ

„Felhős és átlagosan 27-28 fok uralkodik jelenleg, úgyhogy az itteni időjárás jelenleg elviselhetőbb, mint otthon – adott helyzetjelentést Kigaliból a szekszárdi nevelésű Miklós Melinda. – Ami az étkezést illeti, bőséges a választék és jó új ízeket is megkóstolni. Hotelünk szerencsére teljesen felszerelt és nagyon jók a körülmények.”

A nemzetközi szövetség (FIBA) világranglistáján a 16. helyet elfoglaló válogatottunk pénteken délben állt edzésbe a 2019-ben átadott, tízezer férőhelyes BK Arénában, ahol az első nehézséggel máris szembesülhettek a mieink.

„Időbe tartott felkapcsolni a generátort a lámpákhoz és sötétben léptünk be, de hasznos volt már mozogni kicsit és szokni a magaslati levegőt. Ha jól tudom, ezerötszáz méteres magasságban vagyunk, ami igénybe veszi a szervezetünket – folytatta a nyáron a DVTK-hoz igazolt játékos. – Kaptunk néhány útmutatót, a torna alatt nem ajánlatos kimenni az utcára, csak a szervezett programokra és oda is együtt, a csarnokba pedig busszal és rendőri kísérettel járunk. A csapvízből sehol sem lehet inni és az ételeket is alaposan át kell főzni. A körülményekkel igazán meglepőek, eltérőek attól, amit az ablakból látunk, ugyanakkor hatalmas élmény egy teljesen más kontinensen, a miénktől merőben más kultúrával találkozni.”

Két szekszárdi nevelés a válogatott keretében Családi okok miatt nem került be a ruandai világbajnoki előselejtezőre utazó keretbe Mányoky Réka, ám így is vannak olyan játékosok a magyar válogatottban, akik kötődnek a Tarr KSC Szekszárdhoz. Kigaliban magára húzhatja a címeres mezt a kék-fehéreknél nevelkedett Studer Ágnes és Miklós Melinda, valamint a klubot korábban évekig erősítő Kiss Virág.

A keret: Angyal Barbara (SERCO UNI Győr), Dombai Réka (SERCO UNI Győr), Dubei Debóra (SERCO UNI Győr), Határ Bernadett (Valencia Basket), Kányási Veronika (DVTK HUN-Therm), Kiss Virág (SERCO UNI Győr), Lelik Réka (DVTK HUN-Therm), Miklós Melinda (DVTK HUN-Therm), Studer Ágnes (NKA Universitas Pécs), Török Ágnes (NKA Universitas Pécs), Tóth Franka (TFSE-MTK), Varga Alíz (Sopron Basket)

A nyolccsapatos seregszemlén Szenegál (25. a FIBA-ranglistán), Fülöp-szigetek (40.) és Brazília (9.) nemzeti csapatával került egy négyesbe Völgyi Péter szövetségi kapitány együttese, míg a másik ágon Nagy-Britannia (21.), Argentína (31.), Libanon (51.) és a házigazda Ruanda (74.) szerepel. A négyesek első két helyezettje jut tovább az elődöntőbe, ahol keresztbe játszanak majd a csapatok. A két győztes bejut az előselejtező döntőjébe, a torna első helyezettje szerez részvételi jogot a jövő tavaszi vb-selejtezőre.