Az olimpiai szabályzat szerint valamennyi sportolónak minden egyes versenye után kötelezően végig kell mennie a vegyes zónán, máskülönben pénzbírságot kapnak, az önkénteseknek pedig az is feladatuk volt, hogy finoman „tereljék” a sportolókat, hogy ilyen mulasztás ne történjen meg.

Saját zsebből fizették a részvételt

Nemes Hajnalkáék minden egybevetve összesen tizennyolc napot töltöttek a francia fővárosban, ebből az az olimpia első tizenegy versenynapján dolgoztak a Grand Palais, valamint az Alexander III hídnál, ahol az országúti kerékpáros mezőnyversenyt (Valter Attila és Vas Kata Blanka egyaránt negyedik lett), a triatlont és a nyílt vízi úszást rendezték (utóbbinál már nem voltak ott, így Rasovszky Kristóf arany- és Betlehem Dávid bronzérmét már nem láthatták). A tizenegyből két szabadnapjuk volt és általában reggeltől kora délutánig szólt a műszakjuk.

Egyenruhát, akkreditációt, korlátlan párizsi utazási kártyát az olimpia teljes időtartamára és napi egyszeri étkezést kaptak az önkéntesek, de az kiutazást, a szállást és az étkezést saját maguknak kellett finanszírozni. Ők ugyanakkor abban a szerencsés helyzetben voltak, hogy a kint élő, de az olimpia miatt Párizsból elmenekült barátaitól megkapták a lakásukat, így rengeteget tudtak spórolni.

Párizs egyik jelképénél, az Eiffel-torony lábánál

„Az önkéntes kifejezés definíciója, hogy mi saját elhatározásból, ellenszolgáltatást nem várva segítünk. Fizetnem az ételért és egyebekért máskor is kell, az pedig, hogy odautazom, szintén saját elhatározás – fogalmazott Nemes Hajnalka annak apropóján, hogy az önkéntesek „ingyen” dolgoznak a párizsi olimpián is. – Értesüléseim szerint idén is, csak úgy, mint Rióban, háromszázezer ember jelentkezett, ebből választottak ki negyvenötezret, akik feltehetően kellően elkötelezettek, és örömmel teljesítenek szolgálatot a játékok megvalósulása és rendezése érdekében. Sokszor elhangzik az önkéntesek az olimpiai játékok éltető ereje, akik fáradhatatlanul dolgoznak az olimpiai játékok sikeréért.”