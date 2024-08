Kedden még a magyar női kézilabda-válogatott kapuját védte a Svédország elleni negyeddöntőben a párizsi olimpián, másnap már a Paks találkozóját a lelátóról figyelte Böde-Bíró Blanka és láthatta, hogy férje három nap eltéréssel tizenhárom év után ismét az atomvárosiak kezdőcsapatában kapott helyet nemzetközi kupamérkőzésen.

Böde Dániel három év után került be ismét a Paks kezdőjébe nemzetközi mérkőzésen

Fotó: Molnár Gyula

Böde Dániel pedig jelezte jelenlétét a pályán, a harmadik perc végén Haraszti Zsoltnak csúsztatta le a labdát, a támadó lövését csak öklözni tudta a kapus. Nem sokkal később egyedül cselezett a tizenhatoson belül, de győzött a túlerő, fejesénél pedig hiába tűnt kezezés a montenegrói védőnél, a VAR-vizsgálat után nem ítélt büntetőt a játékvezető. Mindenesetre a meglehetősen alacsony védősorral szemben, ahonnan eltiltás miatt hiányzott az egyik alapember, volt keresnivalója a paksiaknak.

A Mornar azt hozta, amit a paksiak előzetesen vártak, a biztos védekezésre helyezték a hangsúlyt, így amikor a kezdeti hazai rohamoknak vége lett, az iram is alábbhagyott. A vendégek első lehetősége bő félóra után Balsa Vukotics előtt adódott, de a balszélső távoli lövését Szappanos Péter szögletre ütötte. Bognár György változtatott is a felálláson, Vas Gábor kikerült jobb szárnyvédőnek, helyére Szabó János ment be a védelem közepére, Osváth Attila pedig a bal szélre ment át. Miután Chris-Marlon Ondong-Mba kiállításával emberhátrányba kerültek a vendégek (a francia csatár Vécsei Bálintnak taposott oda), még inkább rámentek az eredmény tartására, ahol tudták, lopták az időt. A félidő vége mégis a montenegróiaké volt, Szappanosnak két bravúrt is be kellett mutatnia egy támadáson belül.

Fotó: Molnár Gyula

A szünetben Szabó Bálint váltotta Vécseit, akinek helyét Ötvös Bence vette át a középpálya közepén, míg a friss érkezővel a támadójátékot szerették volna felpörgetni a hazaiak. A paksiak játéka felélénkült, ami egy óra játék Böde góljával megszerezték a nagyon fontos vezető találatot. A találatot Windecker József fejese előzte meg, amit Popovics és a kapufa együttes erővel védett, a második próbálkozásnál viszont a hálóőr is tehetetlen volt. Djuisics heves reklamálásért megkapta első, majd Osváth Attila felrúgásért két perccel később a második sárga lapját is megkapta, így az utolsó fél órát kettős ember- és már gólhátrányból várta a Mornar.