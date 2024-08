Felforgatta csapata védelmét Bognár György, aki a jobblábas Osváth Attilát bal szárnyvédőként szerepeltette, de az Ötvös Bence, Kinyik Ákos, Lenzsér Bence védősor is korábban csak egy bajnokin volt egyszerre a pályán. A legnagyobb változást, de korántsem meglepetést ugyanakkor a kapusposzt szolgáltatta, a Paksról várhatóan távozó Szappanos Péter helyett a 20 évesen első nemzetközi kupameccsén szereplő Simon Barnabás védett (az egyszeres válogatott hálóőr el sem utazott Csehországba).

Böde Dániel lehetett volna a Paks nyerőembere Mladá Boleslavban

Fotó: Molnár Gyula

Ahogy arra előzetesen számítani lehetett, a hazaiak irányították a találkozót, de sok pontatlansággal játszottak ők is, így Simonnak a labda játékba hozásán kívül nem akadt dolga. A szezonban már négy gólnál és három gólpassznál járó Vasil Kusej révén született meg a találkozó első komolyabb helyzete a 28. percben, a balszélső a paksi védők mögül kiugorva, szemben a kapuval senkitől sem zavartatva tizennégy méterről jobbal a bal kapufa mellé lőtt.

A rengeteg hibával játszó Paks játéka a félidő utolsó negyedórájára élénkült meg valamelyest, Zimonyi Dávid és Papp Kristóf előtt is adódott, a támadót azonban a statikusabb Tóth Barna váltotta a szünetben, bízva abban, hogy testalkatával nagyobb veszélyt tud teremteni a beadásoknál egyébként is határozatlanabb kapussal szemben. Agresszívabb jött ki a második félidőre a Mladá Boleslav, már a paksi térfélen labdákat szerzett, de a játékuk nem lett pontosabb. A 65. percben ismét Kusej lépett ki Lenzsér Bence mögött, ezúttal viszont jobbról laposan adott be, a labda a kapu előtt érkező zambiai Benson Sakala előtt Kinyik Ákoson pattant meg, becsapva Simont, aki így csak beleérni tudott.

Iramot váltott a Paks, Böde Dániel két perccel beállása után ballal a bal sarokba emelt félmagasan egy finom csel után tizenötről, majd jobb oldali beadására elsőként Papp Kristóf érkezett a hosszún. A véghajrá nem a Paksé volt, előbb Lenzsért második sárga lappal kiállította a játékvezető, majd a szabadrúgást Ladra bombázta a kapuba.

A vége fájhat, de amiért kedden kiment Csehországba, azzal pénteken haza tud utazni a Paks. A visszavágót jövő csütörtökön rendezik a Fehérvári úton, a párharc győztese feljut a Konferencialiga főtáblájára.