Már több mint száz igazolt játékosa van a Paksi SE női együttesének – ez a szám is igazolja, hogy az atomvárosiaknak érdemes volt belevágni négy évvel ezelőtt a nagypályás felnőtt bajnokságba. Az első idényét még a (vár)megyei ligában tudta le a csapat, az előző két bajnokságban azonban már az NB II-ben futballoztak a paksi lányok, s így lesz ez ezúttal is. A csapatot továbbra is Horváth György irányítja, a cél pedig minél jobban felzárkózni a második osztály élcsapataihoz. A Paksi SE továbbra is fontosnak tartja, hogy a fiataljaik előtt legyen egy jövőkép, amit most az NB II-es felnőtt együttes testesít meg, illetve egy jó közösség alakuljon ki mind a felnőtt, mind pedig a korosztályos csapatokat illetően.

A paksi lányok előbb a tizedik, majd a kilencedik helyen végeztek, a fejlődésüket mutatja, hogy amíg a 2022/2023-as idényben kettő, addig a legutóbbi szezonban már hat győzelem került a csapat neve mellé. Utóbbi teljesítmény azért is dicséretes, mert Horváth György mindössze hat felnőtt korú játékossal számolhatott, a többiek a korosztályos bajnokságokból léptek fel úgy, hogy a saját ligájukban is bizonyítaniuk kellett. A szakember azt mondta, a fiatalok fejlődése látványosan felgyorsult.

A nyári szünetben jelentős változások történtek a csapat háza táján. Kiss Gréta és Sajabó Boglárka nem tudta vállalni a futsal mellett (mindketten Tolnán játszanak) a nagypályás bajnokságot. Ugyanakkor többen is csatlakoztak a PSE-hez: Kiss Laura és Gaál Viktória Szekszárdról, Patai Barbara és Lengyel Dominika a PMFC-től, Lévay K. Tímea a BVSC-től, Mlinkó Nelli, Vadász Mercédesz, Havasi-Soós Evelin és a korábban Pakson már megfordult Csere Fabiána Kiskőrösről érkezett. Horváth György reméli, hogy az újak érkezésével nő az edzésen részt vevők száma, ezáltal eredményesebb lehet a szakmai munka, ami a pályán, pontokban is megmutatkozhat.

A paksiak vasárnap 14 órakor Tatabányán kezdik a szezont, az első hazai bajnokijukat jövő szombaton 14 órától a Soproni Egyetemmel vívják. A ligában tizenhárom csapat szerepel, az őszi szezon november 30-án zárul.