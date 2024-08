„Nagyon jól elkaptuk a rajtot és úgy érzem, hogy távolságon belül voltunk az új-zélandiakkal is. Azt beszéltük meg, hogy korábbra hozzuk a hoppot, ezzel próbálunk előnyt szerezni, mert tudtuk, hogy a táv második fele a miénk lesz. Az persze a végén látszott, hogy kicsit szétestünk, de az utolsó 50-100 méteren már mindenki csak csapkod és alig várja, hogy beérjen, mert majd kiesik a hajóból” – fejtette ki Pupp Noémi, akinek nővére, a párizsi játékokon ötödik cselgáncsozó, Pupp Réka a helyszínen szurkolt. „Nekem nagyon sokat jelent a jelenléte és az, hogy egy csalódás után is itt van és támogat. Sajnos még nem tudtam vele beszélni, de láttam a lelátón és kimutattam neki, hogy ez a bronzérem az övé is” – mondta Noémi.

Pupp Noémi (a kép jobb szélén) Fojt Sárával, Csipes Tamarával és Gazsó Alida Dórával a dobogón

Fotó: Árvai Károly/Nemzeti Sport

„Borzasztó nagyot jöttünk, láttam közben is, hogy jó helyen vagyunk, de ezt nem lehet felfogni, amíg nem lóg nyakunkban az érem” – nyilatkozta mosolyogva Fojt Sára a célba érkezés után.

A magyar hajó nem kapta el jól a rajtot, a táv első felében ötödikként haladtak, féltávnál viszont már harmadikak voltak, és ezt a pozíciójukat nagy versenyben meg is őrizték. Az, hogy még talán a saját elvárásukat is felülmúlták, jól látható volt a célba érés után, ahol nagy ünneplést csaptak.

„Csapatként értük el ezt a bronzérmet, életemben nem fájt ennyire egy pálya, amikor beérkeztünk, úgy éreztem, mindjárt elájulok. Egymásért csináltuk meg, két éve folyamatosan együtt edzünk, minden nap látjuk egymást, nagyon büszke vagyok magunkra” – mondta könnyezve Gazsó Alida Dóra.

„Még mindig tudok örülni a nem aranynak is. Éjjel felkeltem pár órára, azon gondolkodtam, mit kéne csináljak, hogy kollektíven elhiggyük, ezt baromira be tudjuk dolgozni. Választottunk taktikát, amit soha nem gyakoroltunk, egyfajta öngyilkos, egy életem, egy halálom versenyzés volt. Iszonyat büszke vagyok rájuk, rengeteget fejlődtek, nemcsak a vízen, de emberileg is. Kell ez is ahhoz, hogy kijöjjön a versenyen” – mosolygott Csipes Tamara.

Az első két helyen az új-zélandiak és a németek végeztek. A magyarok mögött a lengyelek, a kínaiak és a spanyolok zártak.