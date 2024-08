Sorozatban a harmadik szezonját kezdheti meg az NB I-es női bajnokságban a Szekszárdi WFC. A tolnai vármegyeszékhely együttese szombaton 17 órakor az NB II-ből bajnokként feljutó Pécsi MFC otthonában lép majd pályára a Simple Liga nyitányán.

Micskó Márk együttese az újonc pécsiek vendégeként kezd ma a Simple Liga új szezonjában

Fotó: Makovics Kornel

Ha folytatódik a széria (az első NB I-es idényében 4, a másodikban 5 győzelmet jegyzett a WFC, amely előbb 14 majd 20 ponttal zárt), akkor egy jó szezonra számíthatnak a sárga-feketék, akik öt játékost is igazoltak a nyári szünetben, ráadásul visszatért hozzájuk az Egyesült Államokból a házi gólkirály, Brianna Taylor, akivel azért másképpen néz ki a csapat, mint nézne ki nélküle.

Kuntzl Norina és Garabecz Veronika érkezéséről elsőként mi is beszámoltunk, mindkét játékos megfordult korábban az ETO Akadémián, Győrben, előbbi már az NB I.-ben is bemutatkozott, utóbbi pedig Diósgyőr érintésével Hatvanból jött most Szekszárdra.

Két nagyon komoly erősítést is sikerült nyélbe ütniük Micskó Márkéknak a bajnoki rajt előtti napokban.

Bartalis Barbara a román első osztályban szereplő FK Csíkszeredából érkezett. Határozott fellépése és játéka, jót fog tenni a fiatal gárdának.

Jana Sztevanovics személyében szerb válogatott középpályás is a WFC-t választotta. A fiatal középpályás megjárta az utánpótlás-válogatottakat, sőt már a szerb felnőtt nemzeti együttesbe is meghívták. Rendkívül technikás, lendületes középpályással erősödött személyében a szekszárdi együttes.

Az ötödik érkező Sipos Vivien Bajáról tette át a székhelyét, eddig csak a Bács-Kiskun vármegyei gárda utánpótláscsapatában mutatta meg tudását, de most lehetősége van bemutatkozni az NB I-ben.

A legnagyobb erősítés kétség kívül az, hogy visszatér a gárdához az amerikai Brianna Taylor, aki bár a bajnokság befejezését követően hazautazott, most úgy döntött, hogy visszatér és a következő idényt is sárga-fekete színekben játssza végig.

Hogy milyen sokat jelent az amerikai a Szekszárdnak, arra elég egy adalék: Taylor eddig 20 találkozón lépett pályára a sárga-feketéknél, és ezeken 11 gólt szerzett.