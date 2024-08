Szokatlan időpontban, szeptember 10-én, kedden és 11-én, szerdán rendezi meg a tradicionális Sió Kupát a szekszárdi kosárcsapat. Erről is hírt adott hivatalos internetes oldalán a klub, amely azt is közölte, hogy az idei tornán hosszú idő után külföldi csapat is részt vesz. Magyar Bianka együttese épp a CSM Constantával találkozik a Sió Kupa második elődöntőjében (kezdés 18.30). Előzőleg a TFSE-MTK és a Serco UNI Győr meccsel 16 órától. A két győztes másnap a döntőben találkozik, míg a két vesztes a harmadik helyért csap össze. A Tarr KSC Szekszárd tavaly tizedik alkalommal is megnyerte a tradicionális kupát, amelynek fináléjában az idei mezőnyből most hiányzó pécsieket múlta felül.

A szekszárdiak (képünkön Alekszandra Sztanacsev) tavaly legyőzték a pécsieket a Sió Kupa döntőjében

A szekszárdiak már jövő szombaton, azaz augusztus 24-én lejátsszák első felkészülési mérkőzésüket (18 órai kezdéssel), mégpedig az NB I-ben újonc székesfehérvári Dávid Kornél Kosárlabda Akadémia (DKKA) ellen. Aztán négy nap múlva, szerdán saját pályájukon is megmutatják magukat drukkereiknek, mégpedig a BKG-Prima Natura Szigetszentmiklós ellenében (ez a meccs 19 órakor kezdődik). Szeptember elején jön egy olaszországi fellépés, negyedikén az Euroligában szereplő Beretta Famila Schio vendégei lesznek Theodoreán Alexandráék (kezdés 19.30 óra).

A Sió Kupa után jön a legfontosabb csata

A Sió Kupa után jön az év legfontosabb mérkőzése a kék-fehérek számára, akik szeptember 18-án és 25-én selejtezőt vívnak az Euroliga főtáblájára kerülésért a cseh Zabiny Brno ellen. Az első összecsapást Csehországban, a visszavágót Szekszárdon játsszák. A bajnokságban pedig 28-án lesz először jelenésük a kék-fehéreknek, akik idegenben, Szigetszentmiklóson nyitják meg a 2024/2025-ös idényt.

A Tarr KSC csapata már gőzerővel készül a bajnoki szezonra, s csütörtökön már a finn irányító, Sara Bejedi is megérkezett. A másik két légiós, a szintén nyáron igazolt ausztrál Marena Whittle (aki hazája 3x3-as válogatottjával ott volt az olimpián) és a szerződését egy évvel meghosszabbító amerikai Kathryn Westbeld később kapcsolódik be a közös munkába.