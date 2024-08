Nem úgy alakult a szomszédvári rangadó, ahogy azt Mészáros István együttese elképzelte. Habár a realitás talaján maradva nem a sárga-feketék voltak a mérkőzés esélyesei a nyáron megerősített, a bajnoki címre, de legalább a dobogóra pályázó somogyiak ellen, bízni lehetett abban, hogy állja majd a sarat a Szekszárd. Ahogy állta a hétközi fordulóban a Pécsi MFC elleni is, a másodosztályból kiesett baranyaiak ugyanis mindössze 1–0-ra tudott győzni a Keselyűsi úton.

Nagyon belefutott a késbe a Szekszárd

Fotó: Molnár Gyula

Nem kezdte rosszul az idényt az UFC, hiszen a bajnoki nyitányon 2–1-re győzött a PEAC otthonában, majd a Mol Magyar Kupában egy tucat gólt rámolt be a Himesháza vendégeként. Most azonban a frissebben mozgó Kaposvár már az első félidőben öt gólt szerzett, végül 8–0-ra győzött. Ilyen nagyarányú vereséget – a magyarfutball.hu és az MLSZ Adatbank szerint – még nem szenvedett el a Szekszárd az NB III-ban, eddig a csúcsot a Kozármisleny elleni 2015 szeptemberi és a Pécsi MFC elleni 2017 novemberi 7–0-s idegenbeli zakó jelentette, de négy év volt már egy 1–6 a Paksi FC második csapata ellen is. Nyolc találatot hozó mérkőzésen egyszer kapott ki az UFC, 2009 júniusában az atomvárosiak „tartalékjai” ellen szaladt bele egy 6–2-es vereségbe.

Hazai pályán is születtek már kínos szekszárdi szemszögből eredmények az NB III-ban töltött tizennyolc idény alatt, a 2014/2015-ös szezonban a SZEOL 5–0-ra, a következő idényben pedig a Dabas nyert 6–1-re Szekszárdon.

„A csoport egyik legjobb csapatát fogadtuk, ennek megfelelő játékerőt, valamint koncentrációban és sebességben más szintet képviselt. Ezen a mérkőzésen minden úgy alakult, ami csak a legrosszabb álmainknak történhet meg – nyilatkozta Mészáros István. – Kevés volt a kontakt a védekezésben, a hosszú átadásokat nem tudtuk levédekezni és voltak olyan teljesítmények, amik többet nem fordulhatnak elő. Nehéz elszámolni ezzel az eredménnyel, de tudjuk, hogy nem az az igazi arcunk, amit a Kaposvár ellen mutattunk. Hat védőből kettő állt rendelkezésre, de mentegetőzni nem szeretnék, le kell vonni a következtetéseket és azt a játékot nyújtani, amit tavasszal” – tette hozzá a vezetőedző.