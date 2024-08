A kánikula ellenére remek hangulatban zajlott le az immáron harmadik alkalommal megrendezett Horváth Péter Tádé Emléktorna, amelyet ezúttal is az U11-es korosztályok számára hirdetett meg a Szekszárdi UFC. A DZ Hűtéstechnika tulajdonosa, Deák Zoltán támogatásával megrendezett kupán a házigazdák nem is okoztak csalódást, hiszen a második helyen végeztek – legjobb Tolna vármegyei csapatként. Az első helyet a Lula Baja szerezte meg, a dobogóra még a PVSK állhatott fel.

A Tádé Emléktorna második helyét szerezték meg a szekszárdiak (Fotó: Kiss Albert)

„Apa biztosan figyel bennünket odafentről – mondta ifjabbik Horváth Péter, a néhai kiváló testnevelő fia. – Biztos vagyok benne, hogy egy-egy remek gólnál megpödörte a bajuszát és azt mondta: igen, ez az!”

A tornán ezúttal is részt vett Tádé családja, azaz Horváthné Keresztes Anikó és Horváth Zsófia is, akik a díjátadásban is segédkeztek.

A III. Tádé Emléktorna végeredménye: 1. Lula Baja, 2. Szekszárdi UFC, 3. PVSK, 4. Bonyhád VLC, 5. ASE Paks, 6. Kalocsa Méhecskék SE, 7. Szentlőrinc SE, 8. HR-Rent Kozármisleny.

Különdíjasok, a legjobb kapus: Nyers Zalán (HR-Rent Kozármisleny). A legjobb játékos: Molnár Álmos (Lua Baja). Gólkirály: Sereg Richárd Maximilián (Szekszárdi UFC) 7 góllal. A legjobb szekszárdi játékos: Jelusics János.