Hamarosan újabb érkezőket jelent majd be a Tarr KSC Szekszárd – erről is beszélt a klub hivatalos internetes oldalán Magyar Bianka, a kék-fehérek új vezetőedzője. Az előző szezonban bronzérmes szekszárdiak hétfőn kezdték meg a közös munkát, egyelőre magyar játékosokkal. A nyolc és fél év után távozó Djokics Zseljkót váltó fiatal edzőnő elmondta, a játékosok már egyéni edzésterv alapján eddig is készültek.

Magyar Bianka, a Tarr KSC Szekszárd vezetőedzője (Fotó: Árvai Károly)

„Az első héten különböző mérések várnak majd a játékosokra, majd megkezdődik az alapkondicionálás időszaka. Az első edzőmeccsünket a harmadik héten, augusztus 24-en játsszuk majd Székesfehérváron, az újonc DKKA csapata ellen. Augusztus 25-én érkeznek légiósaink, szeptember elején pedig edzőtáborba utazunk Olaszországba, ahol az euroligás top csapattal, a Schióval is megmérkőzünk. A felkészülési meccsek, illetve a Sió Kupa programját a napokban tesszük majd közzé. Izgatottan várjuk már a kezdést!” – mondta Magyar Bianka a klub hivatalos felületén.

A szekszárdiak idénybeli első tétmérkőzésüket szeptember 18-án a cseh Zabiny Brno ellen vívják az Euroligában.

„A sorsolás előtt a három lehetséges ellenfél közül a Besiktasról tudtuk a legtöbbet, hiszen nekik már majdnem végleges volt a keretük. Különböző szempontok szerint lehet az ellenfeleket elemezni. Az biztos, hogy az Európa-kupa döntőse most is nagyon erős keretet rakott össze. Mivel a Brno még nem hozta nyilvánosságra a teljes keretét, ezért most még óvatosan kell mérlegelni az erőviszonyokat. Olyan szempontból örülünk a sorsolásnak, hogy Brno városa elérhető távolságra, közel van hozzánk, ezért bízunk benne, hogy nagyon sok szekszárdi szurkoló fog bennünket elkísérni és minket támogatni. Ez a mi csapatunk egyik legnagyobb erőssége, hogy ilyen fantasztikus szurkolóink vannak” – tette hozzá a szakember.

Magyar Bianka szerint egy nagyon komoly csapat lesz a Tarr KSC ellenfele

„A Brno évek óta készül erre a lehetőségre, tavaly az Európa-kupában és a cseh bajnokságban is bizonyította, hogy komoly csapat. A felnőtt és az utánpótlás cseh játékosokra építenek, akiket az előző szezonban három légiós erősített. Közülük Nikola Dudasovával hosszabbítottak és pár napja jelentették be az amerikai Stephanie Kostowiczet is, akinek kiváló szezonja volt Olaszországban. Hatalmas küzdelemre számítunk, mindent meg fogunk tenni annak érdekében, hogy kivívjuk a főtáblára kerülést” – zárta Magyar Bianka.