Augusztus elején Reveland Zoltán irányításával kezdték el a felkészülést a tolna-mözsiek, a keretben viszont nem volt már ott Szalkai Kitti, Krár Edina, Paranai Enikő, Koch Fruzsina, Krascsenics Petra és Dewath Anna sem. A közelmúltban beszámoltunk róla, hogy a csapatkapitány abban a formában sem tudja folytatni pályafutását, ahogy az elmúlt szezonban tette, amikor ha ideje engedte, segítségére sietett csapatának, míg Koch Fruzsina a nagypályás karrierjére koncentrál.

Küzdő, szerethető Tolna-Mözst ígér a szurkolóknak Reveland Zoltán

Fotó: Kiss Albert

„A felkészülést a megszokott formában kezdtük, továbbra is heti két edzéssel tudunk készülni. Van már lekötött edzőmeccsünk, illetve a főpróba a Thelena kupa lesz idén is. Kicsit átalakult a keretünk az idei szezonra, volt hat távozónk, akik közül Szalkai Kitti a legnagyobb érvágás, de hiszem, hogy az újonnan érkezőkkel megfelelően fogjuk tudni pótolni őket” – fogalmazott a 2023/2024-es idény legjobb vezetőedzőjének megválasztott szakember.

Az első erősítést már bejelentette a klub Szabó Bernadett személyében, aki a nagypályás NB I-ben két évet lehúzó, az előző idényben viszont kiesett Fehérvár FC-től érkezett. A 2000-es születésű játékos 42 élvonalbeli mérkőzésen három gólt jegyzett pályafutása során.

„A tavalyi szezont mindenképpen sikerként könyveltük el, személy szerint nem szeretném idén sem lejjebb adni, de most még a felkészülés elején nehéz erőviszonyokról beszélni. Nagy valószínűség szerint a TFSE, DEAC, Tolna hármas küzd majd a minél jobb dobogós helyezésért. Egy biztos, és megígérhetem, hogy idén is a végletekig küzdő, szerethető csapatunk lesz” – tette hozzá Reveland Zoltán, akinek irányításával legsikeresebb szezont zárta a klub azzal, hogy a bajnokságban és a Magyar Kupában is ezüstérmet szereztek.

Az újabb sikeres évhez a Magyarországon egyedülállónak mondható Thelena Kupa adja a főpróbát augusztus 25-én. Az idei lesz a huszonegyedik felkészülési torna Tolnán.

Az egriek ellen kezdi a bajnoki szezont a Tolna-Mözs

Sorozatban második éve alkotja majd nyolc együttes a női első osztályt. Az utolsó helyen végzett Budaörs, valamint a Pest vármegyeieket a hetedik helyért kiírt párharcban legyőző Dunaújváros helyét az NB II két bajnoka, az Eger SE és az Almásfüzitői SC vette át. A bajnokság lebonyolítása nem változott, a csapatok három kört játszanak egymással, majd következik a rájátszás (először az 1-4. és 5-8. hely, majd a helyosztók és érmes párharcok).

A Tolna-Mözs szeptember 8-án az egrieket látja vendégül az első fordulóban, a címvédő TFSE-t október utolsó hétvégéjén fogadja, a DEAC-cal pedig először a november 9-i hétvégén játszik idegenben.