– Ennél szebb előszületésnapi ajándék aligha kell!

– Így van, tökéletesebb nem is lehetne – fogalmazott portálunknak a 21. születésnapját augusztus 29-én ünneplő Vas Gábor, a Paksi FC védője. – Kedden délelőtt csörgött a telefonom, az MLSZ-től kerestek, hogy Marco Rossi szövetségi kapitány nekem is meghívót küld a válogatottba. Mondanom sem kell, hogy először nagyon meglepődtem, azóta pedig nagy büszkeség tölt el.

Vas Gábor örül a váratlan válogatott meghívónak

Fotó: Barbara Gabriella / Forrás: Paksi FC

– Marco Rossi úgy fogalmazott, hogy többek között az Ön játékát is régóta figyelemmel követi. Klubcsapatában egyre többet játszik, már szinte meghatározó játékosnak számít, és idén a nemzetközi porondon is szerepel. Mégis meglepte a behívó?

– Úgy érzem, hogy még tudnék fejlődni, hogy ennél is több van benne. Teljesen abban voltam, hogy most még nem leszek ott a keretben, majd ha ezt a szintet ki tudom tolni hosszabb időre, vagy még magasabbra emelni, akkor majd októberben, esetleg novemberben összejöhet a behívó. Természetesen nagyon örülök, hogy ez már most sikerült, azon leszek, hogy a németek vagy a bosnyákok elleni Nemzetek Ligája-mérkőzésen bemutatkozhassak a felnőttek között.

– Ami meglepő, hogy az U19-es válogatottban három, az U21-esek között pedig csupán egy mérkőzés jutott.

– Az U17-eseknél is szerepeltem, igaz, mérkőzésen nem léptem pályára. Volt, hogy sérülés húzta ezt keresztül, de, hogy mi lehet annak az oka, hogy többször nem kaptam meghívót a korosztályos csapatokba, azt magam sem tudom. Mindenesetre az a pár alkalom elég volt ahhoz, hogy legyenek régi ismerőseim majd a felnőttek között is. Kerkez Milossal az U17-es, Kata Mihállyal és Horváth Krisztoferrel az U21-es válogatottban töltöttünk együtt időt. Bízom abban, hogy a többiekkel is hamar megtalálom a közös hangot. A környezet sem lesz ismeretlen, hiszen a Pakssal többször készültünk már Telkiben.

Névjegy

Vas Gábor 2003. augusztus 29-én született Szekszárdon. A labdarúgással Tolnán ismerkedett meg, 2015-ig a helyi VFC-nél nevelkedett. Onnan került először a Paksi FC U14-es csapatához, majd végigjárva a szamárlétrát 2020 szeptemberében, a Ferencváros ellen 5–0-ra elveszített mérkőzésen mutatkozott be az NB I-ben. Az áttörést a 2022/2023-as szezon jelentette számára, akkor a bajnokik kétharmadán szerepelt. A magyar élvonalban eddig ötvenöt találkozón lépett pályára, ami bizonyára magasabb szám lenne, de orr- és kulcscsonttörés miatt hosszabb időt kellett kihagynia. A fiatal védő az idei szezonban három bajnokin, egy Európa-liga- és négy Konferencialiga-selejtezőn jutott szóhoz.

– A hétfői összetartás előtt két komoly erőpróba vár otthon a Paksra. Előbb csütörtökön a cseh Mladá Boleslav elleni Konferencialiga-visszavágó, vasárnap pedig a Puskás Akadémia elleni bajnoki.

– A csütörtöki találkozót talán az év meccsének is lehet nevezni, ritkán adatik meg az ember életében, hogy főtábláért küzdhet a nemzetközi kupában. Ugyanakkor a bajnokságban sem szeretnénk lemaradni, muszáj ott is pontokat gyűjteni, hogy az élmezőnyben maradjunk. Elég bő a keret ahhoz, hogy forgatni lehessen a csapatot, így mindenki frissen tud beszállni majd a meccsekbe.