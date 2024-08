A márciusban kinevezett Völgyi Péter az Afrika-kupa legutóbbi ezüstérmese ellen mutatkozott be tétmérkőzésen a válogatott kispadján és Dubei Debóra duplájával 8–6-ra még vezetett csapata. A találkozón ekkor először és utoljára, mert 10–10 után a szenegáliak egy 7–0-s sorozattal megléptek, az előnyüket pedig a harmadik negyed végéig meg is őrizték. A 42–42-es és a (magyar szemszögből) 59–60-as állásról is a honosított Cierra

Dillard-ral felálló ellenfél tudott elmozdulni, aminek következtében a magyar válogatott vereséggel kezdte az előselejtezőt.

Studer Ágnes nem tudta pontokkal segíteni a magyar válogatottat a Szenegál elleni vb-selejtezőn

Forrás: FIBA

A szekszárdi nevelésű Studer Ágnes pontot nem szerzett (0/7 dobómutató), de kiosztott 4 gólpasszt és 1 blokkot, leszedett 3 lepattanót és elcsent egy labdát, ugyanakkor 6 eladott labdát is feljegyzett a statisztikai lapjára. A szintén a KSC-ben nevelkedett Miklós Melinda ezúttal nem kapott lehetőséget a kapitánytól.

A mieink Fülöp-szigetekkel (kedd, 17 óra) és Brazíliával (csütörtök, 11 óra) alkotnak még egy csoportot, ahonnan az első kettő jut tovább az elődöntőbe (a másik ágon a házigazda Rwanda mellett Argentína, Libanon és Nagy-Britannia szerepel). A torna győztese kvalifikálja magát a 2026-os berlini világbajnokság selejtezőjére.

Világbajnoki előselejtező, 1. forduló

Magyarország–Szenegál 61–63 (16–20, 14–17, 12–7, 19–19)

Kigali, v.: Fernandes (ausztrál), Davidson (madagaszkári), Kim (dél-koreai)

Magyarország: Studer, Lelik 10/6, Dubei 24/12, Török Á. 7/3, Határ 10. Csere: Kányási, Dombai 3/3, Kiss V. 7, Angyal B.

Szenegál legjobb dobói: Kane 16/3, Dillard 14/3, Sene 9