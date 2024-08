A Völgységi el Clasico hosszú évek óta íródó történelmében ez lesz az első meccs, amit az NB III-ban játszanak – az érdeklődés óriási, az biztos, hogy nézőcsúcs lesz az impozáns sportkomplexumban. A két gárda legutóbb 2022 áprilisában csapott össze egymással, akkor a (vár)megyei I. osztályban játszott mind a két egylet, s a meccset a házigazdaként szereplő majosiak nyerték meg 2–0-ra, mégpedig Lizák Péter és Bognár Sándor találataival.

A majosiak támadója, Lőrinc Dániel karrierjében a vasárnapi lesz az első Völgységi el Clasico

Fotó: Mate Reka

A két góllövő közül már egyikük sincs Majoson, ahogy egyetlen pályára lépő sem viseli már a majosi mezt. A bonyhádi gárdában sem lesz olyan focista, aki az akkori meccsen piros-fehérben futott ki a pályára. Olyan focista ugyanakkor lesz a mostani rangadón, aki akkor ott volt a pályán, s most is ott lesz – igaz, a másik csapatban. Pál Márton, Pál Achilles, Széles Bence, Kugli Ákos és Hock Attila Robin is pirosra cserélte a zöld mezt. Számukra különösen pikáns lesz ez a találkozó, de az lesz Kardos Ernőnek és Gyánó Szabolcsnak is, akik edzőként hosszú ideig dolgoztak a majosi klub sikereiért, de most ők is a második oldalon állnak már.

A szezon eddig a majosiaknak sikerült jobban, a Varga Balázs dirigálta alakulatnak két győzelme is van már, ráadásul mindkettőt az előző két körben jegyezték. Az MTK másodi csapatának otthonában 1–0-ra győztek, szerdán pedig már Bonyhádon, ideiglenes otthonukan győzték le 4–2-re a Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő együttesét. A majosiak három bajnokesélyessel is megmérkőztek már: a Kaposvári Rákóczival 1–1-et játszottak, a Nagykanizsától és az Iváncsától pedig egyformán szoros találkozón, 2–1-re kaptak ki.

A harmadik ligába tizenegy év után most nyáron visszatérő bonyhádiak öt fellépésük közül csupán egyet tudtak megnyerni, a rajton 4–3-ra győztek a székesfehérvári Főnix vendégeként, a legutóbbi négy találkozójukon ellenben pont nélkül maradtak. Sárai György gárdája sorrendben a Fradi II (0–3), a Paks II (1–5), a Dunaharaszti (0–2) és a Siófok (0–2) csapataival szemben maradt alul – itt az ideje tehát, hogy visszatérjenek a győzelem útjára.