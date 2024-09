A bonyhádi erőpróba világranglista versenynek számított, így a sportolók pontokat tudtak szerezni a világranglistára. Harminckét egyesülettől háromszáztíz, vagyis rekordnevezés futott be, az U14-es korosztálytól a felnőttekig. A Magyar Atlétikai Szövetség vezetőségétől többen is meglátogatták a versenyt: Gyulai Miklós elnök, Knipl István elnökségi tag, illetve Scheidler Géza sportszakmai igazgató, aki a szervező bonyhádi egyesületet is képviseli, egyaránt elégedettek voltak a verseny megrendezésével és színvonalával.

Scheidler Géza (középen) és Gyulai Miklós (jobbra) is kilátogatott a bonyhádi Top Listaversenyre

Fotó: Máté Réka

Futószámok terén szinte teljes palettát kínáltak a szervezők, a távol- és magasugrás mellett a dobókat súlylökés várta.

A nívós versenyen öt felnőtt országos bajnok is rajthoz állt, mindegyikük győztesként zárta a megmérettetést. Maja Csirics – nyolcszoros szabadtéri és nyolcszoros fedett pályás szerb bajnok sprinter – 100 és 200 méteren állt rajthoz. Előbbiben elsőre korán kiugrott (mint bevallotta, életében először történt ez meg vele), így a hivatalos versenyből kizárták. A versenybíróság elnöke úgy döntött, hogy versenyen kívül újra elindulhat. Később 200 méteren újra rajthoz állt, ahol nem hibázott: 23,74 másodperccel elsőként ért célba. A kétszeres szabadtéri és egyszeres fedett pályás horvát bajnok, Karlo Marcius szintén 200 métert futott, ő 21 másodperces idővel győzött.

A magyar bajnokok közül Dr. Nguyen Anasztázia, az MTK Budapest tízszeres szabadtéri és nyolcszoros fedett pályás magyar bajnok távolugrója már nem először versenyzett Bonyhádon. Most már első ugrásával 606 centiméterig jutott, és további két hat méter közeli eredménye született, a második helyezettet 70 centivel előzte meg.

A fővárosi klub másik versenyzője, a magasugró Jankovics Dániel (MTK) a 184 és 195 centiméteres magasságon melegített egy-egy sikeres ugrással, a 204-et és a 210-et másodikra vitte. A négyszeres szabadtéri és háromszoros fedett pályás magyar bajnok végül 215 centire emeltette a lécet, de ez a magasság már kifogott rajta. Bánóczy Árpád (Vasas) a 400 méteres gátfutás kétszeres magyar bajnoka a bonyhádi versenyen 51,59 másodperccel ért célba, szintén elsőként.