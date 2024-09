Nem tett jót a válogatottak fellépései miatt elrendelt bajnoki szünet a Paksnak, eléggé enerváltan kezdett Győrben Bognár György alakulata. A találkozó előtt még nyeretlen kisalföldiek rá is éreztek erre, s két gyors góllal meg is lepték az atomvárosiakat. A folytatásban hiába vette át az irányítást a PFC, Ötvös Bence révén csak a szépítésig jutottak a vendégek, akiknek nem tett jót az, hogy több mint három hétig nem játszottak tétmeccset – a Mezőörs elleni kupameccsük is elmaradt, így amíg az ETO a Putnok ellen (6–2) a pályán vehetett lendületet, a PFC szeptember elsején a Puskás ellen (2–1) játszott utoljára.

Szabó János és a Paks padlóra került az újonc, s a szezonban először nyerő ETO otthonában

A paksiak vendégként még nem tudtak győzni ebben a bajnoki idényben, a diósgyőri 2–2 után a ZTE otthonában 3–1-re maradtak alul. Legutóbb március elején az MTK-tól tudták elvinni a három pontot (2–0), azóta 3 döntetlen és 4 vereség a mérlegük látogatóként. Ami pedig a két csapat egymás elleni mérlegét illeti: a Győr nyolcadik alkalommal nyert a Paks ellen, amely hat döntetlen mellett öt győzelmet számlál.

OTP Bank Liga, a 7. fordulóban

ETO FC Győr–Paksi FC 2–1 (2–1).

Győr, ETO Park, V.: Rúsz. Győr: Gyurákovics – Marinho, Paul-Viorel (Ouro, 61.), Tóth, Benbouali (Krivokapics, 68.), Szépe, Albion (Kása, 87.), Stefulj (Freitas, 87.), Bitri, Ouijdi (Diarra. 61.), Gavric. Vezetőedző: Borbély Balázs. Paks: Simon – Kovács K. (Silye, a szünetben), Ötvös (Lenzsér, 72.), Kinyik (Földi, 82.), Szabó J., Osváth, Windecker, Papp K., Mezei, Zimonyi (Böde D., a szünetben), Tóth B. (Balogh B., 65.). Vezetőedző: Bognár György. Gól: Benbuali (9., 27.), illetve Ötvös (30.).

KÖVETKEZIK: A Paksi FC a 8. fordulóban, szeptember 29-én, vasárnap 15.30 órától a Fehérvár FC vendége lesz.