Hegedűs Péter alakulata már a győriek elleni keddi elődöntőben is megvillant (emlékezetes, hogy a félidei 20 pontos hátrányát a harmadik negyedre 9-re csökkentette), de akkor a sokkal jobb játékosokból álló kisalföldiek még túl erősek voltak nekik.

Most viszont a román bajnok ellen jól működött a gépezet, az első perctől kezdve sokkal jobb ritmusban játszottak a kékek, mint ellenfelük, s egy izgalommentes találkozón vívták ki a győzelmet és lettek harmadikak. A TFSE-nél – amely 11 triplát vágott be, s ezeket 42 százalékos hatékonysággal dobta – hatan is kétszámjegyű mutatóval zártak, ez is mutatja, hogy remekül működött a csapatjátékuk a budapestieknek.

A románok egyáltalán nem voltak meggyőzők ezen a Sió Kupán, s hatalmas javulásra lesz szükségük ahhoz, hogy legalább meg tudják szorítani az Euroliga selejtezőjében jövő kedden kezdődő párharcban a spanyol Zaragoza együttesét.

55. Sió Kupa nemzetközi női felkészülési torna, bronzmérkőzés.

TFSE-MTK–CSM Constanta 83–65 (16–17, 24–14, 20–18, 23–16).

Szekszárd, városi sportcsarnok, 100 néző. Vezette: Cziffra Cs., Radnóti M., Domokos B. A legjobb dobók: Szabó F. 13/9, Tóth F. 13/3, Dúl T. 13/6, Gyöngyösi 12/6, Manis 11, Burján 10/6, illetve Z. Williams 15, Dedic 10, Logic 10/6.