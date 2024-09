Scherer Tamást 2022-ben nevezték ki a Magyar Atlétikai Szövetség utánpótlás szakreferensének, azóta számos nemzetközi tornán irányította – az U10-es korosztálytól az U20-asig bezárólag – a korosztályos válogatottakat. Az idei U20-as világbajnokságot Peru fővárosában rendezték, ahol tizenkilenc magyar szerepelt és ahova a Szekszárdi Dienes Valéria Általános Iskola egykori tanár is elutazott a nemzeti csapattal.

Scherer Tamás a magyar válogatott vezetőjeként volt kint az U20-as világbajnokágon

Forrás: Beküldött fotó

„Csapatvezetőként ez volt az első világbajnokságom, és ilyen messzire még nem jártunk az otthonunktól, ez a versenyzőkre is igaz volt. A szállásunk és az étkezésünk remek, a transzfer a szállodától a stadionig kiszámíthatatlan volt: utaztunk huszonöt percet is, de volt olyan út, ami hatvan percnél is tovább tartott. A buszmenetrend még mankónak sem mindig volt jó és a helyi szervezők nem igazán zavartatták magukat” – fogalmazott a szövetségnek adott értékelésben a szekszárdi szakember.

A magyar küldöttség három dobogós (Imre Roland ezüst-, Viszkeleti Villő és Szabados Ármin bronzérmet szerzett kalapácsvetésben), valamint két negyedik és egy hetedik hellyel zárt, éremtáblán a huszonötödik helyen végzett, míg a ponttáblát a tizenhetedik helyen fejezte be harmincegy ponttal Limában.

„Az érmek és a pontok számát figyelembe véve 1996-ban szerepeltünk legutóbb jobban. Versenyzőink kétharmada remekül szerepelt, hozta a kvalifikációs eredményét, ami a magas MASZ-szinteknek köszönhetően továbbjutást, illetve döntőt ért – így Scherer Tamás, akinek így is volt hiányérzete a világbajnokságot követően. – Nagyon ígéretes generáció van a kezünkben, itt gondolok a jó U18-as Eb-szereplésre is, sőt azokra az atlétákra is, akik nem utazhattak velünk, hiszen otthon is maradtak jó páran a tehetségeink közül” – tette hozzá.