Huszonhárman álltak rajthoz a hétvégén a Szekszárd Openen – számoltak be róla a közösségi oldalon. A házigazdák mellett Bajáról érkezett népesebb csapat, de paksi, pécsi és kalocsai játékosok is odaálltak a dobóvonal mögé. Korábban nem igazán volt jó ómen ez a verseny az Alisca Darts sportolói számára, de most nagyszerűen kijött nekik a lépés. Az elsőségnek ezúttal Adorján Ádám örülhetett.

Adorján Ádám (balról) joggal mosolygott, nem akadt nála jobb a hétvégi versenyen

Fotó: Kiss Albert

Az Alsca Darts klasszisa a fináléban klubtársát, Fehér Jánost győzte le. Az elődöntőben előbbi a paksi Égner Attilát, utóbbi a bajai Kraljevic Darjant verte egyformán 3:0-ra. Az aranycsatában nagyon sült Adorján keze, aki 73-as átlagot dobva 4:0-ra nyerte meg a mérkőzést.

Szekszárd Open (profik): 1. Adorján Ádám (Alisca Darts), 2. Fehér János (Alisca Darts), 3. Kraljevic Darjan (Baja), 3. Égner Attila (Paksi DSE).

Az opennel egyidőben amatőr versenyt is rendeztek a sportcsarnokban, ezt Kovács Kevin nyerte meg. A döntőben a bajaiak fiatalját, Kraljevic Darjant győzte le 4:1-re. A harmadik helyen Földesi Gyula, a negyediken Fóris Dávid végzett.