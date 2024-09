Nem úgy alakult eddig a Bonyhád BFC olaszországi kint léte, ahogy azt a völgységi klub előzetesen elképzelte. A német Rostocker Robben technikai problémákra hivatkozva visszalépett a keddi találkozótól (a három pontot 3–0-s eredménnyel a BBFC kapta meg), a világranglistán kilencedik helyen álló Barra de Santiago ellen pedig a második harmad elején már négygólos hátrányba került Szász Dávid együttese.

A négygólos hátrány túl soknak bizonyult a Bonyhád BFC-nek

Forrás: Bonyhád BFC

A rengeteg hiányzó miatt a bonyhádiak három spanyol válogatott játékost igazoltak le még a klub-vb előtt, akik a salvadoriak ellen már törleszteni is kezdték az „árukat”. Az idei Európa-bajnokságon negyedik helyen végzett hispánok két fiatalja, Riudan és Ramy is betalált, a kettő között a spanyol válogatott kapitánya, Kuman is eredményes volt, az egyenlítés azonban nem jött össze a völgységieknek.

A Bonyhád csütörtökön a világklasszis légiósokkal és edzővel felvértezett kínai Csöcsiang Ningbo TMS FC ellen zárja a csoportkört. A hat darab négyfős csoport első két helyezettje automatikusan továbbjut a nyolcaddöntőbe, ami a négy legjobb csoportharmadikkal egészül ki.

Klubvilágbajnokság, csoportkör, 2. forduló

Barra de Santiago (salvadori)–Bonyhád BFC 4–3 (3–0, 1–2, 0–1)

Gólszerzők: Emerson (3., 13.), Ramos (5.), Ramirez (11.), illetve Riduan (19.), Kuman (19.), Ramy (27.)