Kétszer járt eddig a legrangosabb európai kupasorozat főtábláján a szekszárdi együttes, amely a 2021/2022-es és a 2022/2023-as idényben is ott lehetett a kontinens legjobb csapatait felvonultató mezőnyben. Az első évben meg is fizette a tanulópénzt a gárda, amely mind a tizennégy mérkőzését elveszítette, a második kiírásban azonban három összecsapást is sikerült megnyerni – a későbbi győztes török Fenerhahce elleni, hosszabbításban kivívott siker örök emlék marad a drukkerek számára.

A szekszárdiak egyszer már játszottak selejtezőt a főtábláért, s a 2021/2022-es szezonban meg is nyerték a Sepsiszentgyörgyön rendezett tornát, mégpedig úgy, hogy a török Kayserit 80–70-re, a Sepsi SIC csapatát pedig hosszabbítás után 63–56-ra verték. A következő szezonban egyből a főtáblán játszhatott a Szekszárd, amely most bajnoki bronzérmesként ismét selejtezőn vívhatja ki a csoportkörbe kerülést.

Nem lesz könnyű dolga Magyar Bianka együttesének, a Zabiny Brno ugyanis kimondottan erős csapat, hogy mást ne mondjunk, az egyetlen gárda, amelyik két vállra tudta fektetni a nemcsak Csehországban, hanem a kontinensen is topcsapatnak számító USK Prahát. Az előző idény döntőjében 73–68-ra tudta megnyerni a finálé második találkozóját a Brno, amely ugyan 3–1-re kikapott, de egy mítoszt megdöntött.

Az USK Praha ezt megelőzően 301 (!) bajnokit és hazai kupameccset nyert zsinórban. A mostani vereségét megelőzően 2013 áprilisában kapott ki az USK Praha – ugyancsak a brnóiaktól 73–72-re!

Szóval egy kifejezetten nehéz mérkőzés vár a Szekszárdra szerdán 18 órától a Vodova Arénában.

A brnóiak három hazai pályán lejátszott felkészülési mérkőzéssel hangoltak az El-selejtezőre, s mind a hármat meg is nyerték. A szlovák Piestanske Cajky ellen 73–48-ra, a lengyel Polkowice ellen 69–40-re, a Sopron Basket ellen pedig 73–68-ra győztek. Utóbbiakkal egyszer Sopronban is összecsaptak, akkor a magyarok nyertek 75–72-re.

A gárda tizenhárom fős keretében kilenc cseh, két amerikai, egy szerb és egy szlovák játékos található – utóbbi, Nikola Dudásová jó ismerős, hiszen az előző szezon első felében még a KSC mezét viselte.