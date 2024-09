Az ősz beköszöntét jelzi, hogy hétvégén Pakson gyűlnek össze nemcsak Tolna vármegye, de az ország többi pontjáról is a kicsi és nagy, profi és amatőr sportolók. Az ATOMfutáson idén is bőséges a kínálat, a gyerekek 600 és 2000 méteres távja mellett 3 kilométeren, valamint a maraton különböző hányadára (egyhatod, egyharmad, fél, háromnegyed) lehetett nevezni. A leghosszabb, 32 kilométeres távot két és háromfős csapatban, illetve buliváltóban (5-10 főig) is teljesíteni lehet.

Idén sem ígér könnyű pályát a szervező Atomerőmű Sportegyesület a brutálATOM résztvevőinek

Fotó: Molnár Gyula

Így tesz (idén is) dr. Kovács Antal olimpiai bajnok, az MVM Paksi Atomerőmű Zrt. kommunikációs igazgatója, az Atomerőmű Sportegyesület elnöke is, aki – az előnevezési lista alapján – hetedmagával vállalkozik a feladatra. Ha már nevezés, szerdáig több, mint nyolcszázan jelezték ottlétüket az eseményen, a legkapósabb táv pedig egyben a leghosszabb is volt. Rajta kívül rajthoz áll az idei Borvidék Félmaraton „királyszámának” (ez 26 kilométert jelentett Szekszárd dimbes-dombos tájain) második helyezettje, az abaligeti Tankovics Csongor is.

A futók a Gesztenyés úti sportcsarnoktól rajtolva elhaladnak a város látványosságai mellett, de felfuthatnak a Sánchegyre és távtól függően érinthetik a Paksi Atomerőművet is.

Jön a XI. brutálATOM

Délután a brutálATOM várja a legbátrabbakat, azokat, akik a megszokott utca futás már nem igazán hoz lázba, kipróbálnának valami újdonságot is, vagy esetleg a korábbi években megszerették az akadályokkal és vizes árkokkal nehezített terepet. A jelentkezők (közel négyszázan neveztek elő) idén is három táv közül választhattak: a gyerekek az 1,5-2 kilométeres BrutálATOM kölyökön indulhatnak, az idősebbek (12 éves kor felett) a rövidebb, 4-4,5 kilométeres BrutálATOM light vagy a 8-9 kilométeres BrutálATOM classic távon küzdhetik le az akadályokat.

Az ATOMfutás szombaton 8.30 órakor a 3000 méteres táv rajtjával kezdődik, a gyermekfutamoknak 9.05-től, a többinek a hivatalos megnyitó után 10 órakor dördül el a rajtpisztoly. A brutálATOM 14.30 órakor veszi kezdetét a kölyök futammal.

Tavaly a jubileumi versenyen két paksi profi sportoló, a kajakos Kiszli Vanda és a kosaras Pavlik Botond diadalmaskodott a classic távon.