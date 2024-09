Feladta a leckét a szervezőknek a hirtelen beköszöntött hideg és esős idő, de egyetlen pillanatig sem fordult meg a fejükben, hogy lefújják Paks legnagyobb sportos rendezvényét, az Atomfutást és a BrutálAtomot. Úgy voltak vele, volt már ilyen idő, nem is egyszer – e sorok szerzője is futott már szakadó esőben –, s aki akkor itt volt, az biztosan most is itt lesz.

A szalmabálákat sem volt könnyű megmászni ebben az esős, hideg időben

Fotó: Molnár Gyula

S aki eljött, az nem is bánta meg. Majdnem ezerkétszázan vágtak neki a különböző távoknak, a 7, a 14, a 21 és a 31 kilométernek, a BrutálAtomon pedig negyvenkét nő és kilencvennyolc férfi feszegette tűrőképessége határait.

„Én tök jól éreztem magam. Kicsit eláztunk, de történt már ilyen futás közben. Lesz is még ilyen. Egyik évben a Korinthosz 160-ason is eláztunk. Ez benne van. A meleg is, az eső is. Aki fut, az fel tud készülni mindenre. Nem csak kellemes 20 fokban kell futni. Jót tesz a szervezetünknek, erősíti azt!” – írta egy kommentelő a közösségi oldalon.

A BrutálAtomot, a csúcsversenyt a nőknél Kolozsvári Adrienn nyerte Nagyné Pólya Éva és Kiss Laura előtt, a férfiaknál pedig Bernáth Péter győzött Pusztai Dominikot és Schmidt Gábort megelőzve.

A 7 kilométeres távon a nőknél Mihók Margaréta, Németh Andrea és Nagy Márta, a férfiaknál Varga Gyula, Gáspár Béla és Juhász István volt a sorrend. A 14 kilométes távon Homoróczki Éva, Buday-Ranga Viki és Puchné dr. Berta Blanka, illetve Fodor Bence, Jobbágy Gyula és Berki Ádám állhatott fel a dobogóra.

A 21 kilométeres távot a hölgyeknél Ambrus Mónika nyerte Hakszer Erika és Deézsi-Magyar Nóra előtt, a férfiaknál pedig Guba Sándor, Bősz Péter és Jakab Gábor érdemelte ki az érmet. A 31 kilométeres etapot Vastag Fanni futotta le a leggyorsabban, mögötte Fornerné Móra Katalin és Koleszárikné Németh Beáta ért be a célba. A férfiaknál Tankovics Csongor, Tóth-Cseri Viktor és Balogh Ferenc állhatott fel a dobogóra az eredményhirdetésnél.