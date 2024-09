Ahogy Nyíregyházán, a Siku Ernő Emléktornán, úgy a férfi NB I nyitányán is magabiztosan nyert az Endo Plus Servive Honvéd ellen az Atomerőmű SE. A Kosztasz Flevarakisz irányította paksiak nagy lendülettel kezdtek a Ludovika Arénában, s az első negyedet Jay-Jay Chandler vezérletével 30 dobott ponttal (!) zárták, amivel meg is alapozták a sikerüket. A hazaiak a folytatásban igyekeztek felvenni a piros-kékek tempóját, de ez csak arra volt elég, hogy a nagyszünetig ne legyen jelentősebb a két csapat közti pontkülönbség.

Jay-Jay Chandler volt a paksiak nyerőembere a Honvéd otthonában

Fotó: Molnár Gyula

A fordulást követően úgy kezdett az ASE, ahogy a meccset nyitotta, s a 24–10-re megnyert etappal végérvényesen el is döntötte a találkozót. A Honvéd – amelyben az ex-paksi, Milos Gubor, valamint a Dombóváron nevelkedett Reizinger Máté is szerepet kapott – ekkor adta fel lélekben is a csatát, így a záró felvonásban könnyedén növelte tovább a különbséget a négyszeres magyar bajnok. A paksiaknál szenzációs teljesítményt tett le az asztalra a felkészülési időszakban is remekül játszó Jay-Jay Chandler, aki 35 ponttal, 13 lepattanóval és 9 kiharcolt faulttal, 49 VAL-ponttal zárt.

Tippmix Férfi NB I, az 1. fordulóban

Endo Plus Service Honvéd–Atomerőmű SE 60–91 (18–30, 19–18, 10–24, 13–19)

Legjobb dobók: Hardrict 15/3, Grubor 11/6, Filipovic 11, illetve Chandler 35/21, Benke 17/9, Lockett 16/3.

A paksiak a második fordulóban, október 5-én, szombaton 18 órától az Alba Fehérvárt fogadják.