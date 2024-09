– Sok drukkerrel beszéltem a meccs után, s kivétel nélkül mindenki úgy nyilatkozott, hogy most már mindig ezt a Bonyhádot szeretné látni a pályán!

– Talán nem túlzás kijelenteni, hogy az őszi szezon eddigi legfontosabb mérkőzésén az eddigi legjobb formánkat és játékunkat mutattuk. Jó érzés volt egy igazi csapatot látni a pályán és az öltözőben egyaránt! Szeretném a játékosoknak még egyszer megköszönni ezt a hozzáállást, ezt a remek teljesítményt és azt, ahogy átérezték mit is jelent Bonyhádon egy derbi, vagy ahogy a szurkolók hívják, egy Völgységi el Clasico. Sárai György vezetőedző munkáját a továbbiakban a Tevelen korábban játékosként és edzőként is sok szép sikert elérő Simon József fogja segíteni. Töretlenül bízunk bennük, és hisszük, hogy velük közösen még számos emlékezetes sikert élhetünk meg ebben a szezonban.

A FOLYTATÁS. A tabellán 13. helyen álló bonyhádiak a Dél-Nyugati csoport hetedik fordulójában, vasárnap a PTE-PEAC otthonában lépnek pályára, majd kéthetes szünetet követően, szeptember 22-én a Kaposvári Rákóczit fogadják.