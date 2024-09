Ha egy üzlet beindul... Egy hete magabiztos teljesítménnyel nyerte meg a nyíregyházi Sitku Ernő Emléktornát az Atomerőmű SE, amely most Eszéken is első helyen végzett. Kosztasz Flevarakisz csapata pénteken a bosnyák Tuzlát múlta felül az elődöntőben, a fináléban pedig az eszékieket győzte le. Az amerikai kisember, Jay Jay Chandler az elődöntő után a fináléban is parádés teljesítményt tett le az asztalra, 24 pont, 6 lepattanó és 4 gólpassz került a neve mellé a statisztikában. Benke Szilárd öt triplával jelentkezett, s jó döntésnek tűnik, hogy De'Quon Lake is a keret tagja lett.

Eilingsfeld János az eszéki torna megnyeréséért járó kupával

Nemzetközi férfi felkészülési torna, Eszék

KK Vrijednosnice Osijek–Atomerőmű SE 83–104 (19–31, 24–19, 23–29, 17–25).

Atomerőmű SE: Chandler 24/12, Benke 19/15, Dukes 16, Lake 11, Eilingsfeld 8/6, Halmai 8/3, Lockett 7/3, Révész 6, Dorogi 5/3, Géringer, Arnold, Kékesi.