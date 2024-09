– A Párizsban szerzett hét éremmel és a további döntős helyezésekkel újra bebizonyosodott, hogy Magyarország egyik legsikeresebb sportága a kajak-kenu. Ugyanakkor meg kell keresni az okát, hogy miért történhetett meg az a nem megszokott dolog, hogy a francia fővárosban nem sikerült aranyérmet szerezni – fogalmazott Fábián László, aki szerint az önmagában nagyszerű eredmény, hogy hét cselgáncsozónk lehetett ott Párizsban, akik a vegyes csapatversenyben is megmérették magukat. – Pupp Réka minden dicséretet megérdemel, évek óta ott van a legjobbak között, most sem volt messze a dobogótól. Az éremnek azonban két oldala van, a jó dolgokat hasznosítani kell, de látni kell azt is, hogy rajta kívül nem voltunk közel az éremszerzéshez, ami az elmúlt évek világ- és Európa-bajnokságait nézve visszaesés.

Zombán, a Misóczki Pincében tartották hagyományos tanévelőkészítő tanácskozásán Földesi Gyula, a Tolna Vármegyei Diáksport Egyesület titkára többek között értékelte a 2023/2024-es tanévet.